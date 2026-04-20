Sheinbaum Pide Autorizar Ingreso de Agentes Navy SEALs de EU a México: ¿En Qué Estados Operarán?

Claudia Sheinbaum envió una petición formal al Congreso para que autorice la entrada de agentes de la Armada de Estados Unidos a México. Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República, compartió el documento a través del cual el gobierno federal pide la autorización para el ingreso de los Navy SEALs.

Los agentes estadounidenses participarán en Ejercicio Multinacional Anfibio Fénix 2026 en Campeche. Este ejercicio se realizará del 8 al 30 de mayo de 2026 en colaboración con la Armada de México.

Los Navy SEALs también participarán en un evento para la capacitación de fuerzas especiales, del 1 de agosto al 15 de octubre. Este ejercicio se llevará a cabo en las entidades de Campeche, Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México.

La Armada de Estados Unidos enviará a agentes y equipo militar en un avión Hércules C-130, según el documento firmado por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.