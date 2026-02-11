Luego de aprobar el Senado el ingreso al país de 19 elementos de los Navy Seals y la Marina de Guerra de Estados Unidos a territorio mexicano, en N+ te decimos qué funciones realizarán.

Video. Senado Aprueba Ingreso de 19 Militares de EUA a Territorio Nacional para Adiestramiento

✅ Con 105 votos a favor y una abstención, se concede autorización para permitir la entrada de tropas extranjeras dentro de los límites del país para participar en la actividad 2 APA-2026 “Mejorar las Capacidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales”. — Senado de México (@senadomexicano) February 11, 2026

Estas son las funciones que realizarán Navy Seals en México

Los elementos de los Navy Seals y la Marina de Guerra de Estados Unidos participarán en un ejercicio militar de capacitación junto a la Marina de México. Con 105 votos a favor y una abstención, la Cámara Alta dio luz verde a la solicitud de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de modo que miembros de los Navy Seals estadounidenses podrán entrar a México para participar en el programa llamado 'Mejorar las Capacidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales'.

¿Cuándo ingresarán a México los Navy Seals?

Del 15 de febrero al 16 de abril de 2026 estarán en Campeche los elementos de los Navy Seals para “fortalecer la preparación de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina.

¿Los Navy Seals tendrán armamento en México?

De acuerdo con la aprobación, los militares estadounidenses accederán al país con armamento y equipo militar a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con el objetivo de "comprobar y fortalecer" las habilidades tácticas individuales y colectivas, así como desarrollar compatibilidad operativa entre la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México y los Navy Seals.

La autorización de acceso a militares estadounidenses para entrenar a tropas mexicanas ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, generando polémica por la posible interferencia con la soberanía nacional.

El programa de capacitación se inscribe en la agenda de cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa entre México y Estados Unidos, donde el intercambio de conocimientos técnicos y operativos constituye uno de los mecanismos para fortalecer la preparación de sus fuerzas armadas.

¿Qué son los Navy Seals de EUA?

Los Navy Seals forman parte de las fuerzas de operaciones especiales de la Marina de Estados Unidos. Se trata de una unidad entrenada para realizar misiones de alta complejidad en ambientes terrestres, aeromóviles y marítimos.

Los Navy Seals surgieron a inicios de la década de 1960, en el contexto de la Guerra Fría, como una unidad especializada de la Marina de Estados Unidos en operaciones no convencionales.

Su preparación se caracteriza por el alto nivel de exigencia física y táctica, así como por la capacidad de operar en equipos reducidos. Entre sus funciones principales están:

Reconocimiento especializado.

Ejecución de acciones directas contra objetivos estratégicos.

Rescate y recuperación de personal.

Capacitación y asesoría a fuerzas aliadas.

Estas fuerzas especiales son capaces de realizar misiones encubiertas, sabotaje y reconocimiento en entornos marítimos y costeros.

¿En dónde han participado los Navy Seals?

Los Navy Seals han participado en diversos conflictos y operaciones militares como:

Guerra de Vietnam , en misiones de reconocimiento y acciones directas en zonas fluviales y costeras.

, en misiones de reconocimiento y acciones directas en zonas fluviales y costeras. Medio Oriente : operaciones especiales y acciones tácticas.

: operaciones especiales y acciones tácticas. Balcanes : incursiones especializadas

: incursiones especializadas Asia Central: rescate de rehenes e incursiones especiales

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI