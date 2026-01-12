Operación Frontera Norte: Dan Golpea a Grupo Criminal de 106 MDP en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy los resultados obtenidos de la Operación Frontera Norte de los días 09, 10 y 11 del presenta año 2026.

Cabe destacar que desde el inicio de la operación el día 5 de febrero de 2025, se ha realizado la detención de 10 mil 706 personas y el aseguramiento de 7,855 armas de fuego, mil 323,612 cartuchos de diversos calibres, 34 mil 995 cargadores, 118,893.6 kg de droga, entre ellos, 601.8 kg de fentanilo, 6,225 vehículos y 1,257 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Baja California

En Tijuana, se aseguraron 34 armas de fuego, 55 cargadores, 10,000 cartuchos, siete chalecos tácticos y un inmueble.

Chihuahua

En Aldama, se detuvo a tres personas, se aseguraron tres armas largas, 31 cargadores, 620 cartuchos, tres fornituras y tres teléfonos celulares.

Coahuila

En Torreón, se detuvo a una persona, se aseguraron 33 kilos de metanfetamina, siete cartuchos, dos teléfonos celulares, un vehículo y un inmueble.

Sinaloa

En Culiacán, se localizaron e inhabilitaron ocho áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 4,510 litros y 840 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 106 millones de pesos.

En otra acción en el mismo municipio, se detuvo a seis personas, se aseguraron nueve armas largas, 4,616 cartuchos, 40 cargadores, cuatro vehículos y equipo táctico.

Sonora

En Caborca y Puerto Peñasco, se detuvo a tres personas, se aseguraron dosis de metanfetamina, marihuana y un vehículo con reporte de robo.

Tamaulipas

En Camargo, se aseguró un cargador, ocho cartuchos, 10 ponchallantas y un vehículo con blindaje de agencia.

