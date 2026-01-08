Operación Frontera Norte: Desmantelan Centros de Producción en Culiacán con Afectación de 47 MDP

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México presentó este jueves un informe detallado sobre los resultados de la Operación Frontera Norte, con corte al 7 de enero de 2026. Estas acciones forman parte de la estrategia nacional para reducir la inseguridad y desarticular las redes del narcotráfico en los estados fronterizos y del noroeste del país.

Desde el inicio de este despliegue el 5 de febrero de 2025, las autoridades han logrado la detención de 10,569 personas y el aseguramiento de un importante arsenal que incluye:

7,745 armas de fuego, más de 1.2 millones de cartuchos y 34,644 cargadores.

En cuanto al combate al tráfico de sustancias, se han decomisado 117,316.1 kg de droga, de los cuales destacan 601.8 kg de fentanilo, además del aseguramiento de 6,163 vehículos y 1,234 inmuebles.

Impacto al narcotráfico y aseguramientos en Sinaloa

Uno de los golpes más significativos a las finanzas de la delincuencia organizada ocurrió en Culiacán, Sinaloa, donde las fuerzas federales localizaron e inhabilitaron dos áreas de concentración de material para la fabricación de drogas sintéticas, asegurando 2,420 litros de sustancias destinadas a la elaboración de metanfetamina. Según el reporte oficial, esta acción generó una afectación económica de 47 millones de pesos para los grupos criminales.

Asimismo, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, se reportó la detención de una persona y la incautación de un vehículo con blindaje artesanal, un arma corta y material bélico diverso. Estas acciones se realizaron bajo un estricto apego al Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.

Acciones contra la inseguridad en Sonora y Baja California

La Operación Frontera Norte también ha extendido sus resultados al estado de Sonora. En el municipio de Ímuris, se logró la detención de un individuo y el aseguramiento de un tractocamión con dos autotanques que transportaban 62,000 litros de hidrocarburo, combatiendo así el mercado ilícito de combustibles. Por otro lado, en Cajeme, las autoridades detuvieron a una persona y aseguraron metanfetaminas, cristal, un arma de fuego y un inmueble.

En Baja California, específicamente en Rosarito, las operaciones resultaron en la detención de una persona y el aseguramiento de dosis de marihuana y metanfetamina, además de la custodia de un inmueble utilizado para actividades ilícitas.

Estos esfuerzos coordinados por el Gabinete de Seguridad buscan mitigar los índices de inseguridad que afectan a la región norte de México, enfocándose en debilitar la infraestructura operativa y financiera del narcotráfico.

