Con Operación Frontera Norte Aseguran 1,000 kilos de Metanfetamina en Culiacán

El Gabinete de Seguridad compartió hoy, 9 de enero de 2026, el reporte de resultados de la Operación Frontera Norte con datos al corte del día 8 del mismo mes.

El registro del 5 de febrero de 2025 a la fecha indica la detención de 10,627 personas y el aseguramiento de 118,840.7 kilos de droga. En Culiacán, Sinaloa, la autoridad detuvo a siete personas y aseguró 1,000 kilos de metanfetamina, cinco armas, cinco cargadores, 66 cartuchos, dos vehículos y litros de precursores.

En el municipio se localizaron e inhabilitaron siete áreas de concentración de material para la fabricación de drogas.

Estas acciones en México generaron una afectación de 119 millones de pesos a los grupos del narcotráfico.

Video: Deja Siete Detenidos Operativo en Montemorelos Nuevo León

Nota relacionada: Sheinbaum Destaca Reducción Histórica de Homicidios en México: Bajaron 40% desde Septiembre 2024.

Aseguramientos en Sonora, Nuevo León y Baja California

En Bácum, Sonora , se detuvo a dos personas en posesión de una ametralladora, cinco armas, 18 cargadores, 633 cartuchos y dosis de metanfetamina, marihuana y cocaína. El decomiso incluyó dos chalecos y dos placas.

, se detuvo a dos personas en posesión de una ametralladora, cinco armas, 18 cargadores, 633 cartuchos y dosis de metanfetamina, marihuana y cocaína. El decomiso incluyó dos chalecos y dos placas. En Montemorelos, Nuevo León , se realizó la detención de cinco personas con cinco armas de fuego, siete cargadores y dosis de metanfetamina y marihuana.

, se realizó la detención de cinco personas con cinco armas de fuego, siete cargadores y dosis de metanfetamina y marihuana. En Tijuana, Baja California, se detuvo a una persona con un arma, metanfetamina y fentanilo.

La estrategia para reducir la inseguridad en México acumula el decomiso de 7,766 armas de fuego, 1,298,780 cartuchos y 34,702 cargadores. El recuento de sustancias relacionadas con el narcotráfico incluye 601.8 kilos de fentanilo, además de 6,186 vehículos y 1,238 inmuebles asegurados.

Historias recomendadas:

FBPT