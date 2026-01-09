Con Operación Frontera Norte Aseguran 1,000 kilos de Metanfetamina en Culiacán
El Gabinete de Seguridad dio a conocer los avances de la Operación Frontera Norte; así van las acciones implementadas desde febrero de 2025
El Gabinete de Seguridad compartió hoy, 9 de enero de 2026, el reporte de resultados de la Operación Frontera Norte con datos al corte del día 8 del mismo mes.
El registro del 5 de febrero de 2025 a la fecha indica la detención de 10,627 personas y el aseguramiento de 118,840.7 kilos de droga. En Culiacán, Sinaloa, la autoridad detuvo a siete personas y aseguró 1,000 kilos de metanfetamina, cinco armas, cinco cargadores, 66 cartuchos, dos vehículos y litros de precursores.
- En el municipio se localizaron e inhabilitaron siete áreas de concentración de material para la fabricación de drogas.
- Estas acciones en México generaron una afectación de 119 millones de pesos a los grupos del narcotráfico.
Aseguramientos en Sonora, Nuevo León y Baja California
- En Bácum, Sonora, se detuvo a dos personas en posesión de una ametralladora, cinco armas, 18 cargadores, 633 cartuchos y dosis de metanfetamina, marihuana y cocaína. El decomiso incluyó dos chalecos y dos placas.
- En Montemorelos, Nuevo León, se realizó la detención de cinco personas con cinco armas de fuego, siete cargadores y dosis de metanfetamina y marihuana.
- En Tijuana, Baja California, se detuvo a una persona con un arma, metanfetamina y fentanilo.
La estrategia para reducir la inseguridad en México acumula el decomiso de 7,766 armas de fuego, 1,298,780 cartuchos y 34,702 cargadores. El recuento de sustancias relacionadas con el narcotráfico incluye 601.8 kilos de fentanilo, además de 6,186 vehículos y 1,238 inmuebles asegurados.
