Operación Frontera Norte: Incautan más de 211 mil pastillas y 500 kilos de Fentanilo en Culiacán

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó de los resultados obtenidos de la "Operación Frontera Norte" hasta el día 20 de octubre.

En una tarjeta informativa, se indicó que desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 8 mil 206 personas y el aseguramiento de 6 mil 400 armas de fuego, un millón 112 mil 533 cartuchos de diversos calibres, 29 mil 698 cargadores, 105 mil 053.3 kg de droga, entre ellos, 483.32 kg de fentanilo, 5 mil 235 vehículos y 993 inmuebles.

Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

Chihuahua

En Coyame del Sotol, se detuvo a dos personas, se aseguraron dos armas largas, seis cargadores, 171 cartuchos y un chaleco táctico.

En Balleza, se aseguraron dos armas largas y 25 cartuchos.

Sinaloa

En Cosalá, se localizó e inhabilitó un área de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron mil 550 litros y 275 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 37 millones de pesos.

En Culiacán, se aseguraron 211 mil 000 pastillas de fentanilo, 500 kilos y 130 litros de metanfetamina, dosis de cocaína y un vehículo.

Sonora

En Hermosillo, se detuvo a una persona, se aseguraron 78 envoltorios de marihuana y ocho envoltorios de cristal.

Tamaulipas

En Miguel Alemán, se aseguró un arma larga, 10 cargadores y 100 cartuchos.

