Pasajeros del AIFA Exentarán Cobro de Casetas en Siete Autopistas a Partir de Mañana

Los pasajeros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) quedarán exentos del cobro de casetas en siete autopistas a partir de este miércoles 15 de octubre 2025.

Con solo presentar su pase de abordar, los pasajeros de esta terminal podrán exentar el pago de peaje en las autopistas que conectan con el AIFA.

Noticia relacionada: "Tenemos que Pagar Aunque No Queramos": Usuarios Lamentan Aumento al Pasaje en Edomex

"Tu pase de abordar ahora te permite pasar las casetas de peaje rumbo al AIFA", informó la administración del Felipe Ángeles vía la red social X.

¿Para qué casetas y autopistas aplica la exención de pago?

La lista de plazas de cobro en la que quedarán exentos los pasajeros del AIFA es la siguiente:

Autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México

Peñón-Texcoco

Ecatepec-Pirámides

México-Querétaro

Circuito Exterior Mexiquense

México-Pachuca

Pirámides-Texcoco

#AIFAINFORMA

Tu pase de abordar ahora te permite pasar las casetas de peaje rumbo al AIFA. pic.twitter.com/VGs9Gr6IqF — Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (@aifaaero) October 14, 2025

Historias recomendadas:

AMP