Canciller Juan Ramón de la Fuente se Reunirá este Miércoles 15 de Octubre con Marco Rubio en EUA

La secretaría de Relaciones Exteriores informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente viajará este miércoles 15 de octubre 2025, a Washington DC para reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

¿De qué temas hablarán Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio?

La cancillería mexicana indicó que se trata de un encuentro de alto nivel en el que se dará seguimiento a temas como salud y migración.

El pasado 3 de septiembre Marco Rubio realizó su primera visita oficial a México, en la ca tuvo un encuentro bilateral con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Fue el primer encuentro formal entre la presidenta de México y el secretario de Estado de Estados Unidos, desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump

En ese encuentro, Sheinbaum y Rubio conversaron sobre el entendimiento de cooperación en materia de seguridad fronteriza, con respeto a la soberanías de ambos países.

