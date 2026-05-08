Pipa Se Incendia tras Fuerte Choque con Tractocamión en Autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas

La noche de este jueves se registró un fuerte accidente sobre la autopista Pátzcuaro - Lázaro Cárdenas en Michoacán.

Un tractocamión y una pipa que transportaba diésel se impactaron en el tramo Nueva Italia - Lázaro Cárdenas, a la altura del kilómetro 253.

Tras el percance se originó un fuerte incendio en la zona.

En su cuenta de X el Centro SICT Michoacán informó del accidente y llamó a tomar previsiones en los tiempos de traslado.

Derivado de este incidente la circulación fue cerrada en su totalidad.

Se desconoce si hay víctimas.

Video: Choque e Incendio de Pipa con Diésel Cierra la Autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas en Michoacán

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Con información de N+

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