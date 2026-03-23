Plan B de Reforma Electoral: Confirman que se Discutirá en Pleno del Senado en Semana de Pascua

Esta tarde, Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, informó que la discusión sobre el Plan B de la Reforma Electoral, se discutirá en la semana de Pascua, esto luego de que se analice minuciosamente por el equipo técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, lo cual se prevé quede listo mañana martes.

"Espero que la comisión lo tenga listo mañana, si no, comentamos en la Junta de Coordinación Política. La ruta es sencilla, vamos a tenerlo una vez que termine la revisión juiciosa".

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Señaló que por estos tiempo la iniciativa se estaría discutiendo ante el Pleno del Senado, "en el martes de la semana de Pascua, a más tardar, puede ser el jueves, sí puede ser".

Al ser cuestionado por reporteros si van a sesionar durante la Semana Santa, fecha en la se había previsto la discusión del Plan B de la Reforma Electoral, el coordinador de Morena en el Semado, dijo:

"Es lo que estamos viendo, una vez, no quiero anticipar porque hay que darle cumplimiento al reglamento 139, numeral 3, nos ajustaremos a lo que establece el reglamento, pero, de que va a haber plan B, va a ver".

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Discusión en Comisiones se aplazó para mañana

Se tenía previsto que hoy, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado discutieran el "Plan B" de la Reforma Electoral enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con un oficio fechado el 22 de marzo de 2026, el proyecto de dictamen de la iniciativa con carácter de reforma constitucional, que plantea reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato, no está listo para su discusión, al encontrarse en análisis de aspectos técnico-legislativos.

Según el reglamento de la Cámara alta, el dictamen debe enviarse con al menos 24 horas de anticipación para su discusión, plazo que no puede cumplirse mientras el documento siga en revisión.

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, dijo que entre los puntos torales se planteaba discutir la reducción de privilegios entre los congresos, tanto a nivel federal, como local, además de los que hay en el INE y los tribunales electorales. Además de fortalecer el derecho de la ciudadanía a solicitar la revocación de mandato de quien ocupe el Poder Ejecutivo, ya sea en el tercer o cuarto año de gobierno.

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