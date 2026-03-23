Usuarios Reportan Caída de X, antes Twitter, Hoy Lunes 23 de Marzo 2026; Esto Sabemos

Usuarios de X de distintas partes del mundo, incluyendo México, reportaron la tarde de este lunes 23 de marzo la caída de la red social del magnate Elon Musk.

De acuerdo con el portal de informes de fallas Downdetector, los reportes de problemas con la red social comenzaron pasadas las 14:00 horas y se han mantenido desde entonces.

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En Estados Unidos, cerca de las 14:40 horas, se alcanzó un pico de más de 4 mil informes de fallas por parte de usuarios.

Con 61% de los informes, el principal problema reportado eran intermitencias con el sitio web de X; con 15%, fallas con la aplicación móvil; y 14% por dificultades para poder iniciar sesión.

Hasta el momento, la red social no ha informado a los usuarios sobre el origen de las fallas reportadas.

Impacto negativo de redes sociales

El uso intensivo de redes sociales contribuye a un marcado descenso en el bienestar entre los jóvenes, con efectos especialmente preocupantes en las adolescentes de países angloparlantes y de Europa occidental, según el Informe Mundial de la Felicidad de 2026 publicado la semana pasada.

El informe anual, publicado por el Wellbeing Research Centre (Centro de Investigación del Bienestar por su traducción al español) de la Universidad de Oxford, también determinó que Finlandia es el país más feliz del mundo por noveno año consecutivo, y que otros países nórdicos como Islandia, Dinamarca, Suecia y Noruega se sitúan entre los 10 primeros.

Por otro lado, destacó que las evaluaciones de vida entre los menores de 25 años en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda han caído de forma significativa durante la última década, y planteó que las largas horas dedicadas a desplazarse por redes sociales son un factor clave de esa tendencia.

Con información de: AP

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