Así Está el Precio de la Gasolina Hoy Lunes 23 de Marzo en México tras Regreso de Estímulos
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reactivó los estímulos fiscales a las gasolinas Magna y Premium, y elevó el del diésel, ante el aumento de los precios del petróleo
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La gasolina Magna se vende este lunes 23 de marzo a nivel nacional a un precio de 23.67 pesos por litro, en una semana marcada por el regreso de los estímulos fiscales a los combustibles por el conflicto en Medio Oriente.
De acuerdo con datos de la plataforma energética PETROIntelligence, la gasolina Premium se vende a precio promedio de 27.40 pesos por litro, mientras el diésel, el combustible más usado por las transportistas del país, se vende a 28.57 pesos por litro.
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El viernes pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reactivó los estímulos fiscales a las gasolinas Magna y Premium, y elevó el del diésel, ante el aumento de los precios del petróleo ante la escalada de tensiones en Medio Oriente.
La medida comenzó a surtir efecto a partir del sábado 21 y se extenderá hasta el próximo viernes 27 de marzo de 2026, luego de semanas sin estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de las gasolinas.
Caen precios del crudo
Los precios del crudo caían hoy alrededor del 8% luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que aplazará cualquier ataque militar contra las centrales eléctricas iraníes durante cinco días y mencionara conversaciones constructivas para resolver las hostilidades en Oriente Medio, poco antes de que venciera el plazo que amenazaba con una mayor escalada del conflicto.
- Los futuros del Brent perdían 8.92 dólares, o 8%, a 103.27 dólares el barril.
- Los del West Texas Intermediate en Estados Unidos bajaban un 7.3% a 91.06 dólares.
Las fluctuaciones extremas de precios de las últimas semanas impulsaron la volatilidad histórica y real de los futuros a 30 días de ambos crudos de referencia a los niveles más altos desde abril de 2022.
Trump afirmó en una publicación en su plataforma Truth Social que Estados Unidos e Irán habían mantenido conversaciones "muy buenas y productivas" durante los dos últimos días sobre una "resolución completa y total de las hostilidades en Medio Oriente".
Los futuros del crudo se desplomaron casi un 15% al inicio de la sesión, pero redujeron las pérdidas después de que Irán anunciara nuevos ataques contra Israel y otros objetivos en Oriente Medio y negara estar dialogando con Estados Unidos.
Con información de: Reuters
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