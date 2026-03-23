Así Está el Precio de la Gasolina Hoy Lunes 23 de Marzo en México tras Regreso de Estímulos

La gasolina Magna se vende este lunes 23 de marzo a nivel nacional a un precio de 23.67 pesos por litro, en una semana marcada por el regreso de los estímulos fiscales a los combustibles por el conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con datos de la plataforma energética PETROIntelligence, la gasolina Premium se vende a precio promedio de 27.40 pesos por litro, mientras el diésel, el combustible más usado por las transportistas del país, se vende a 28.57 pesos por litro.

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El viernes pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reactivó los estímulos fiscales a las gasolinas Magna y Premium, y elevó el del diésel, ante el aumento de los precios del petróleo ante la escalada de tensiones en Medio Oriente.

La medida comenzó a surtir efecto a partir del sábado 21 y se extenderá hasta el próximo viernes 27 de marzo de 2026, luego de semanas sin estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de las gasolinas.

Aumenta Gasolina Premium a Casi 29 Pesos el Litro en NL

Caen precios del crudo

Los precios del crudo caían hoy alrededor del 8% luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que aplazará cualquier ataque militar contra las centrales eléctricas iraníes durante cinco días y mencionara conversaciones constructivas para resolver las hostilidades en Oriente Medio, poco antes de que venciera el plazo que amenazaba con una mayor escalada del conflicto.

Los futuros del Brent perdían 8.92 dólares, o 8%, a 103.27 dólares el barril.

Los del West Texas Intermediate en Estados Unidos bajaban un 7.3% a 91.06 dólares.

Las fluctuaciones extremas de precios de las últimas semanas impulsaron la volatilidad histórica y real de los futuros a 30 días de ambos crudos de referencia a los niveles más altos desde abril de 2022.

Trump afirmó en una publicación en su plataforma Truth Social que Estados Unidos e Irán habían mantenido conversaciones "muy buenas y productivas" durante los dos últimos días sobre una "resolución completa y total de las hostilidades en Medio Oriente".

¿Cómo Quedan los Estímulos Fiscales a las Gasolina Magna y Premium en México?

Los futuros del crudo se desplomaron casi un 15% al ​​inicio de la sesión, pero redujeron las pérdidas después de que Irán anunciara nuevos ataques contra Israel y otros objetivos en Oriente Medio y negara estar dialogando con Estados Unidos.

Con información de: Reuters

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