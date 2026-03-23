Captan a Policías Presuntamente Robando a Joven en Coapa, CDMX: Video

Un video difundido en redes sociales exhibe el momento en que dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México agreden a un joven en la alcaldía Coyoacán.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de marzo en la colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, y la grabación muestra a uno de los policías golpeando al ciudadano, quien se dedicaba a podar árboles en la zona.

Así ocurrió el presunto abuso policial en Coyoacán

Según la versión de la SSC, los uniformados llegaron al lugar tras recibir el reporte de una persona sospechosa que llevaba tiempo sentada sobre la banqueta sin realizar ninguna acción. Al llegar al sitio, uno de los elementos agredió al joven, y el video también documenta el presunto robo de dinero.

Las imágenes, captadas por cámaras de vigilancia el 21 de marzo de 2026, circularon rápidamente en redes sociales y desataron una ola de críticas hacia la corporación.

Lo que hará la SSC con los policías involucrados

Ante la difusión del video, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC ya inició una carpeta de investigación administrativa interna. Los dos elementos que aparecen en la grabación fueron identificados y citados a rendir su declaración.

La SSC precisó que el policía captado agrediendo al ciudadano será suspendido del cargo mientras concluyen las investigaciones.

"No se permitirá la corrupción, ni acciones que vulneren a la ciudadanía", señaló la dependencia en un comunicado, en el que también advirtió que todos los hechos ilícitos en los que se vean involucrados policías serán investigados y sancionados.

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CT