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Activan Alerta por Frío Intenso en CDMX Hoy Mientras se Avecina Tormenta Eléctrica con Granizo

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La activación de la alerta se da a la par en que el SMN de la Conagua prevé intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo

Activan Alerta por Frío Intenso en CDMX Hoy Mientras se Avecina Tormenta Eléctrica con Granizo

Capitalinos se protegen con paraguas de la lluvia. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGRIPC-CDMX) activó la Alerta Amarilla en algunas demarcaciones por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada del martes. 

La activación de la alerta se da a la par en que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua prevé intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del Estado de México y la Ciudad de México. 

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Alerta Amarilla por bajas temperaturas

En el semáforo de alertamiento temprano, la SGRIPC CDMX mantiene en amarillo a las siguientes alcaldías por pronóstico de temperaturas bajas de 4 a 6°C:

  • Milpa Alta
  • Tlalpan

Dichas temperaturas se esperan a partir de la madrugada del martes 24 de marzo y se prevé se extiendan hasta cerca de las 8:00 horas.

Por lo anterior, las autoridades recomiendan a los habitantes de estas alcaldías abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío e ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Se prevén chubascos y posible caída de granizo

En tanto, para la tarde de este lunes se prevé que la temperatura sea de cálida a templada, con el nublado. Adicionalmente, se prevén intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo. 

Los vientos serán variables, de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora, según la SGIRPC CDMX. 

Ello, debido a una circulación ciclónica y vaguada en altura asociada a un canal de baja presión en superficie, lo que ocasionará intervalos de chubascos en estados del occidente, centro, oriente y sur del país, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Puebla y Veracruz.

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