Derrame de Crudo en el Golfo de México Abarca 600 Kilómetros; Estas Son las Playas Afectadas

La organización ecológica Greenpeace denunció que el derrame de crudo ocurrido en Tabasco a mediados de marzo ya ha causado afectaciones al norte de Veracruz. La mancha de hidrocarburo se ha extendido a lo largo de 630 kilómetros a lo largo del Golfo de México.

Pemex afirma que ha recuperado 549 metros cúbicos de hidrocarburo en playas de Tabasco.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió una investigación penal sobre el derrame ocurrido en el Golfo de México.

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Denuncian afectaciones por derrame a lo largo de 630 kilómetros

Ahora, la organización ambiental Greenpeace denuncia que el derrame ha provocado afectaciones a 630 kilómetros de distancia, al norte de Veracruz:

“Al momento, el hidrocarburo se ha extendido a lo largo de 630 kilómetros de litoral, correspondiente a casi la extensión completa del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, el cual va desde la laguna de Tamiahua, en Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco”.

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Además, la organización señaló que el derrame afecta especialmente a las comunidades pesqueras, que han colaborado en la limpieza pese a no contar con el equipo necesario. Además de los daños ambientales, la presencia de hidrocarburo ha afectado las actividades económicas, principalmente el turismo y la pesca:

“Especialmente preocupante es la situación de vulnerabilidad de las comunidades pesqueras, indígenas y afrodescendientes, que han realizado labores de limpieza sin contar con el equipo ni la capacitación adecuados”.

¿Qué tan grande es el área afectada por el derrame en el Golfo de México?

Para responder qué tan grande es el área afectada por el derrame, se puede observar la siguiente fotografía satelital. Fue tomada por el Satélite Geoestacionario Operacional Ambiental de la NOAA el 23 de marzo del 2026.

Derrame de crudo afecta 600 kilómetros del Golfo de México, de Tabasco al norte de Veracruz. Foto: NOAA

El derrame no fue es visible desde el espacio, pero la imagen sí permite entender tamaño del área afectada. Se ha detectado hidrocarburo desde Tabasco, en la parte inferior de la imagen, hasta Tuxpan, al norte de Veracruz, en la parte superior.

Greenpeace señala que el crudo ha llegado a las localidades de Tamiahua y Cazones. Esto significa que la mancha de crudo abarca casi la totalidad del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, que va de la laguna de Tamiahua hasta Paraíso, Tabasco, donde se ubica la refinería Refinería Olmeca en Dos Bocas.

Claudia Sheinbaum pide investigación sobre derrame en el Golfo de México

La presencia de crudo en las aguas del Golfo de México se habría debido a un derrame en un barco perteneciente a una petrolera privada. Al respecto, Pemex anunció que colaboraría en las labores de limpieza, aunque rechazó tener ningún vínculo con el derrame.

Hasta el 15 de marzo la empresa paraestatal recogió 90 toneladas de residuos impregnados de hidrocarburo de las playas del sur de Veracruz y Tabasco.

Ese mismo día la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reportó un avance del 85% en las labores de limpieza. La operación contó con el despliegue de 200 personas a lo largo del sur de Veracruz y Tabasco.

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El derrame de principio de marzo ha sido seguido por un segundo incidente en las costas de Tabasco. Pemex informó que recuperó 549 metros cúbicos de hidrocarburo entre el 20 y el 22 de marzo. En estas labores, la empresa petrolera ha enviado a 450 especialistas dedicados a la contención y recuperación del producto.

Claudia Sheinbaum confirmó el 23 de marzo durante la conferencia mañanera que el primer derrame se debió a un barco y señaló que hubo un segundo incidente vinculado a la refinería de Dos Bocas. Además, la presidenta pidió a la fiscalía una investigación penal.

“Sí, hubo un derrame, como ustedes saben, de un barco. Se están haciendo todavía todas las investigaciones y también le pedimos a la fiscalía que pudiera intervenir, porque finalmente ya hay delito penal en este caso”.

Igualmente, la presidenta reiteró que Pemex no estaría vinculado al derrame en las aguas del Golfo de México y señaló que instruyó a Víctor Rodríguez, director de la paraestatal, para que acudiera personalmente a vigilar las labores de limpieza.

“Entonces no es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y las playas. Entonces, están trabajando. Le pedí al director de Pemex que se fuera él personalmente a ver cómo está la situación y ver si se requieren más recursos para avanzar todavía más en la limpieza”.

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