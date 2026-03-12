Pemex Colabora en Limpieza en Playas del Sur de Veracruz tras Derrame de Hidrocarburos

Petróleos Mexicanos anunció que colabora en la limpieza de playas del sur de Veracruz donde se detectó chapopote. No obstante, Pemex rechazó ser responsable de esta contaminación con hidrocarburos.

Desde la tarde del 1 de marzo se detectó un derrame de hidrocarburos en playas del sur de Veracruz .

en playas del sur de . Pemex negó una posible fuga en sus instalaciones, pero se comprometió a colaborar en la limpieza.

Noticia relacionada: ¿Qué se Sabe del Derrame de Hidrocarburos Ocurrido en Pajapan, Veracruz?; Autoridades Investigan

Derrame de hidrocarburos afectó a 50 kilómetros de litoral en Veracruz

A principios de marzo, pescadores y prestadores de servicios turísticos del sur de Veracruz detectaron una mancha de hidrocarburos. El derrame afectó principalmente a las localidades de Coatzacoalcos, Mecayapan, Pajapan y Tatahuicapan.

Las afectaciones por la emergencia ambiental se concentraron en 50 kilómetros de litoral, en perjuicio de 15 mil habitantes. Aunque los daños se concentraron al sur de la entidad, manchas de hidrocarburo se reportaron también en las costas de Alvarado, al norte de la región del Papaloapan.

Video: Mancha de Hidrocarburo Afecta a Población de la Costa Sur de Veracruz; ¿Qué Dijo Pemex?

Pemex colabora en limpieza de playas de Veracruz

Pemex aseguró que la contaminación por chapopote detectada en playas de Veracruz no eran atribuibles a sus operaciones. No obstante decidió “tomar acciones responsables y solidarias en apoyo al medio ambiente y a las comunidades costeras”.

Según informó la empresa paraestatal, se contrataron los servicios de la Compañía Comercializadora y Constructora Maya para las labores de limpieza. La operación incluyó la participación de doscientos pobladores de las zonas afectadas.

Además, se sumó a las labores de limpieza una embarcación especializada en la recuperación de hidrocarburos en el mar. Pemex informó que el hidrocarburo recuperado en la franja costera será trasladado a una celda de almacenamiento temporal.

Trabajadores de Pemex colaboraron en limpieza de playas al sur de Veracruz. Foto: Pemex

La empresa también aseguró que mantiene una fuerte vigilancia en la zona litoral. Hasta el momento, según informó, no se han registrado nuevas afectaciones.

Además, Petróleos Mexicanos mencionó que mantendrá la colaboración con las autoridades, así como con las poblaciones afectadas. “Pemex reitera su compromiso con la protección del medio ambiente, la seguridad de las comunidades y la colaboración institucional”, se lee en el comunicado.

Historias recomendadas: