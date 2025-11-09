El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer que se abrirá un nuevo Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Uruapan como eje del Plan Michoacán por la paz y justicia. Así lo precisó hoy 9 de noviembre de 2025.

Nos ha encomendado la presidenta de la República que tripliquemos el esfuerzo, porque el desarrollo económico es una parte sustantiva del plan para crear empleo, aumentar la inversión y abrir oportunidades

Así se impulsará el empleo y la inversión con el plan Michoacán en tres ejes

Polo de Bienestar del Bajío

Hay ya un polo del Desarrollo para el Bienestar, ahí se acelerará lo que ya se está haciendo.

Nuevo polo agroindustrial en Uruapan

Se abrirá un Polo del Bienestar concentrado en procesos agroindustriales, en la región de Uruapan

Cadena de frío y expansión portuaria en Lázaro Cárdenas

Se modernizará la infraestructura del puerto Lázaro Cárdenas.

Plan Michoacán en infraestructura carretera y de caminos

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, 9 de noviembre de 2025. Foto: Gobierno de México

En materia de infraestructura carretera y de caminos, se acelerarán las inversiones mixtas que se encuentran en proceso, las cuales ascienden a poco más de 13 mil millones de pesos e incluyen:

Pátzcuaro - Uruapan, mil 792 millones de pesos

Zitácuaro - Maravatío, 4 mil 575 millones de pesos

Uruapan - Nueva Italia, 7 mil 049 millones de pesos

Ebrard añadió que como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se autorizan nuevos proyectos por 25 mil 914 millones de pesos, que son principalmente:

Ramal de acceso a Uruapan, 700 millones de pesos

Uruapan - Zamora, 9 mil 214 millones de pesos

Nueva Italia - Lázaro Cárdenas, 16 mil millones de pesos

El titular de Economía de México explicó que la conservación y modernización de carreteras federales y estatales cuenta con una inversión de 8 mil 186 millones de pesos para intervenir 2 mil 748 kilómetros y que se aprobó un presupuesto de mil 455 millones de pesos para intervenir 240 millones de pesos en 70 caminos artesanales.

¿Cuántos ejes tendrá el Plan Michoacán?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que el plan Michoacán consta de 12 ejes con más de 100 acciones, así como de una inversión de más de 57 mil millones de pesos, aseguró que se trata de “una estrategia integral”.

La mandataria destacó que nace de una “convicción profunda”, al precisar que “la seguridad se sostiene con estrategia, acciones, justicia, garantizando educación, salud, empleo digno”.

Con información de N+

