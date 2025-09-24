Adán Augusto López Rechaza que Haya Pedido Pacificar Elecciones en Tabasco a Hernán "N"

Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, rechazó que haya habido dinero del narcotráfico en las campañas de Tabasco y que le haya pedido a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de dicha entidad “pacificar” para las elecciones.

En una entrevista en el Senado, el legislador negó que hubiera pedido al exfuncionario, hoy preso por encabezar el grupo criminal “La Barredora”, que operara con los líderes del narcotráfico en Tabasco, para que la jornada comicial donde resultó electo gobernador de Tabasco, “se realizara en paz”.

A esa filtración que usted me dice, yo le respondo: pues es inexacto hasta en los tiempos. ¿Por qué? Porque ¿cómo le voy a pedir yo, siendo candidato electo? Las elecciones en Tabasco nunca han tenido, afortunadamente hasta la fecha, las jornadas electorales siempre concurren en paz

Asimismo, pidió recordar que Tabasco es uno de los estados con la mayor participación ciudadana. Luego fue cuestionado por la elección que se anuló en ese estado:

Sí, pero no se anuló por un escenario de violencia, por hechos violentos. Se anuló por otras situaciones. No, yo lo que sostengo es que siempre, hasta la última jornada electoral, las elecciones en Tabasco se desarrollan en un marco de tranquilidad, de muchísima participación ciudadana

También señaló que espera que “nunca suceda de otra manera”. Adán Augusto negó que el dinero del narco haya sido utilizado en la campaña:

No, nunca ha habido

Millones de mexicanos me apoyan: Adán Augusto López

Durante ese encuentro con los medios, el coordinador de la mayoría morenista en el Senado aseguró que millones de mexicanos lo apoyan, pese a los señalamientos en su contra por haber tenido como secretario de Seguridad Pública al líder de una organización delictiva.

Aclaró que por voluntad propia no acudirá a aportar elementos ante la autoridad en el juicio contra su excolaborador, Hernán "N", pero si lo citan a declarar, lo hará.

Yo voy a esperar que la fiscalía, si ellos lo consideran necesario, me citen a declarar (...) Yo creo que tengo el respaldo de muchos, millones de mexicanos que somos parte de este movimiento

La bancada del PRI desplegó una manta en una zona lateral del salón de sesiones contra Morena y las acusaciones de vínculos con el crimen organizado de su coordinador Adán Augusto López,.

Los opositores reiteraron la exigencia para que pida licencia, a fin de enfrentar sin fuero las investigaciones en torno al grupo delincuencial La Barredora y el contrabando de combustible.

