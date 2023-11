Protección de Vaquita Marina Garantiza Actividad Pesquera, Asegura AMLO Durante Gira por BC

El presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó el segundo día de gira por Baja California, donde habló sobre la protección de la vaquita marina para garantizar la actividad pesquera.

En San Felipe, municipio recién creado, el presidente informó que la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres aprobó el plan de México, para el cuidado y protección de la vaquita marina en el mar de Cortés, con lo que se cancela la posibilidad que se establezcan sanciones o embargos, y se garantiza la actividad pesquera del lugar.

“Es una buena noticia porque la protección de la vaquita marina significa el que si no ayudamos hay sanciones a México, sobre todo de parte del gobierno de Estados Unidos, hay embargos, eso ¿qué significa?, que ya no permiten que se venda ni pescados y mariscos de México en Estados Unidos. Quedó resuelto por eso es una buena noticia. Se debe mucho a la comprensión y al apoyo de los pescadores de San Felipe”, dijo.

Por su parte, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, señaló que, además, se logró que este Comité estableciera la corresponsabilidad en el cuidado de la especie por parte de los gobiernos de China y de Estados Unidos, además de que se extremará el orden y registro de embarcaciones para la pesca.

“Se va a instalar un radar de mejor capacidad para tener un buen control y se van a seguir con las inspecciones federales con la pesca, de pesquería, la Secretaría de Marina. También se han tenido muchas prácticas de concientización con los pescadores a los cuales les agradecemos mucho su comprensión. Desde luego el censo de las embarcaciones pesqueras va a seguir para poder tener un buen control y por último vamos a rotular todas las embarcaciones legales”, aseguró el secretario de Marina.

Así mismo el presidente instruyó duplicar el apoyo del gobierno a los pescadores.

En Ensenada, el mandatario pidió a los pobladores no preocuparse por el final del gobierno.

“No se preocupen por el relevo, está garantizado estamos bien y de buenas, no puedo hablar de esas cosas, pero ya ustedes se imaginan, ustedes saben. Se han construido las bases para seguir edificando la transformación, para seguir llevando a cabo la transformación en nuestro país, ya se inició este movimiento y no lo van a poder detener, no hay marcha atrás, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso”, expresó el mandatario.

Previamente, en San Quintín, López Obrador encabezó la evaluación del “Programa para el Bienestar”, y aseguró que México se encuentra entre los países con menos desempleo en el mundo.

“Más de 22 millones de trabajadores inscritos en el IMSS que es cifra récord, somos de los países con menos desempleo en el mundo y ya el promedio de esos 22 millones de trabajadores del IMSS es 536 pesos diarios en promedio. Ya también tomé la decisión porque fíjense el promedio de los trabajadores inscritos en el IMSS, 16 mil 260 pesos al mes y habían maestros que ganaban, 10-12 mil pesos mensuales, menos que el promedio de lo que gana un trabajador, ya tomamos la decisión que ningún maestro va ganar menos de 16 mil 260 pesos al mes”, expuso.

Finalmente el presidente refrendó su respaldo a la gobernadora Marina del Pilar Avila.

Con información de Carmen Jaimes y Bogdán Castillo

