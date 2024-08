AMLO Descarta Reunión con Ken Salazar para Tratar Reforma al Poder Judicial de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó hoy 26 de agosto de 2024 una posible reunión con el embajador de Estados Unidos de América (EUA) en México, Ken Salazar, para tratar la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial.

El 22 de agosto, Ken Salazar manifestó su preocupación ante la posibilidad de que en México se implemente la elección popular de jueces, como parte de las propuestas de reforma al Poder Judicial que actualmente se discuten en el país, lo cual consideró un riesgo

El 23 de agosto, López Obrador respondió a lo dicho por Ken Salazar y consideró que “es parte de los contrastes que se dan en la relación entre el Gobierno de Estados Unidos y el gobierno nuestro”

Ken Salazar publicó un mensaje en el cual dijo: "Las preocupaciones que expresé sobre la elección directa de jueces son en espíritu de colaboración. Como socios, buscamos un diálogo honesto y abierto para seguir con el gran progreso democrático y económico que hemos alcanzado".

AMLO descarta reunión con embajador de EUA

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador dijo que "diálogo siempre debe de haber, el asunto es que los temas relacionados con México nos corresponden a nosotros. No pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero, a tratar asuntos que solo corresponden a los mexicanos, es un principio básico, de independencia, de soberanía, es como si yo pido ir a Washington a dialogar sobre la venta de armamentos para hacer la guerra en el mundo, qué me tengo yo que meter".

El Presidente fue tajante al responder a la pregunta ante una posible reunión con el embajador de EUA, Ken Salazar, para abordar la Reforma Judicial: "No, este es un asunto con los mexicanos y se está resolviendo en las instituciones de nuestro país".

López Obrador criticó al Gobierno de Estados Unidos al señalar que "dicen que como hay un tratado comercial, 'por eso nos podemos meter', y no, el tratado no es para que cedamos nuestra soberanía, es para tener una buena relación económica-comercial, que nos conviene a las dos naciones, pero no es para que México se convierta en un apéndice, en una colonia, en un Estado asociado, aun cuando hay algunos mexicanos, y además siempre ha habido en la historia, que quisieran eso, que nos volviéramos colonia de un país extranjero".

Tras insistir en que el Gobierno de México debe velar por el "respeto a nuestra soberanía", criticó que "no es posible que un embajador extranjero opine lo que está bien o lo que está mal en nuestro país, esa no es la función de un embajador".

Debemos poner por delante nuestra soberanía, o sea, no podemos someternos, es la historia de México, el sacrificio de mucha gente por lograr una parte libre, independiente, soberana, esto está por encima de cualquier tratado.

López Obrador destacó que "ahí está la clave de todo, nos necesitamos mutuamente para crecer, nos ha ido muy bien y nos seguirá yendo muy bien, pero todavía existe esa inercia, que viene de tiempo atrás, de no respetar la independencia, la soberanía de los pueblos".

Presidente descarta riesgo económico por Reforma Judicial

Andrés Manuel López Obrador consideró como "especulación" las alertas que ha encendido la iniciativa constitucional de Reforma al Poder Judicial de México, en especial por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El titular del Ejecutivo federal desestimó las críticas internacionales contra su reforma judicial, que este lunes se vota en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión para que, a partir de 2025, haya comicios para elegir a los jueces, magistrados y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“No (hay riesgo económico). Miren, ha habido mucha especulación sobre este tema por nuestros adversarios y por los que no quieren la democracia, están mostrando el cobre (exhibiéndose), no quieren que sea el pueblo el que decida".

