AMLO Habla sobre Opinión de Ken Salazar en torno a Reforma al Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló hoy 23 de agosto de 2024 sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos de América (EUA) en México, Ken Salazar, en torno a los riesgos de que la reforma al Poder Judicial contemple la elección de jueces mediante el voto popular.

El pasado jueves, Ken Salazar manifestó su preocupación ante la posibilidad de que en México se implemente la elección popular de jueces, como parte de las propuestas de reforma al Poder Judicial.

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador respondió a lo dicho por Ken Salazar y consideró que “es parte de los contrastes que se dan en la relación entre el Gobierno de Estados Unidos y el gobierno nuestro”.

Tras hacer un recuento histórico de la invasión de Estados Unidos a México, López Obrador señaló que “ellos decidían sobre las políticas en los países del continente, ponían, quitaban presidentes a su antojo, invadían países, creaban nuevos países, protectorados”.

La noche del pasado jueves, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a lo dicho por Ken Salazar mediante sus redes sociales con un mensaje al que tituló “información muy relevante”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que México se posicionó mediante "un extrañamiento para la embajada y se las vamos a entregar".

"Ha habido actos de falta de respeto a nuestra soberanía como esta declaración desafortunada, imprudente, del embajador Ken Salazar", dijo López Obrador.

Ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento, y desde luego sostengo lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representan de gobiernos extranjeros intervenga en asuntos que solo nos corresponde resolver, dirimir, a los mexicanos. Yo espero que esto no se repita.