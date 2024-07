AMLO Aún No Reconoce Triunfo de Maduro y Critica 'Injerencismo' de Países y de la OEA

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aún no reconoció hoy 30 de julio de 2024 el proclamado triunfo de Nicolás Maduro como presidente reelecto de Venezuela, y criticó las posturas que han fijado otros gobiernos en torno a señalamientos de posibles irregularidades durante la jornada electoral.

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador insistió en que "todos los venezolanos actuaron de manera responsable, no hubo violencia, y (debemos) seguir exhortando a eso, convocando a la no violencia".

Desde luego puede haber protestas, pero pacíficas y no queremos la confrontación, no queremos que se siga enfrentando nuestro hermano pueblo venezolano y que se espere el resultado.

En cuanto al señalamiento de Nicolás Maduro en torno a un intento de Golpe de Estado, López Obrador dijo que "ha habido mucha propaganda, pero también es normal cuando existe confrontación política y no olvidemos que hubo elecciones, cuando son acciones violentas, golpes de Estado, pues eso se condena, eso no se puede permitir".

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que las actas computadas ya dan información sobre las elecciones en Venezuela, pero insistió en esperar a que "se den a conocer esos resultados".

Ya hay un dictamen de la autoridad electoral, con 80% de las casillas computadas, ya hay un resultado; sin embargo, hace falta que se den a conocer esos resultados, que no sea nada más la cifra general y que se avance en el cómputo es lo que nosotros estamos planteando, y no descalificar ni en un sentido ni en otro, esperar.

En cuanto a posibles señalamientos de irregularidades y dudas por el resultado en las elecciones de Venezuela, López Obrador expuso que "cuando hay elecciones, si existen dudas, que se den a conocer los resultados, que se limpie la elección, si es que hace falta que se cuenten votos, lo que aquí no quiso ni Fox ni Calderón, que ahora ya son observadores democráticos".

Tras los señalamientos de distintos países en torno a presuntas irregularidades en las elecciones de Venezuela, López Obrador fijo su postura y dijo que "es cosa de esperar el resultado y también respetar la autodeterminación de los pueblos", y cuestionó que "¿no tienen los otros países cosas que hacer?, ¿qué se tienen que estar metiendo en asuntos de otros países, por qué el injerencismo?".

Lo más importante es que no haya violencia, que no se pierdan vidas, que dejen de azuzar en lo político, me refiero a los actores internacionales, expertos internacionalistas, asesores.