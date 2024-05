“Ganaremos con Contundencia la Jefatura del Gobierno”: Clara Brugada

Clara Brugada, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, a Jefatura de Gobierno, cerró su campaña en el Zócalo capitalino, junto a la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum.

Brugada aseguró que la victoria de Morena y sus aliados en la capital será contundente tanto en la jefatura de gobierno como en todas las alcaldías y diputaciones locales y federales, señalando que el pueblo triunfará y derrotará a lo que llamó la "priandilla inmobiliaria".

Gracias a todas y todos quienes me acompañaron en los 209 actos públicos de campaña. Nuestro compromiso es unir a nuestra Ciudad para que, sin importar donde vivan, todas las personas tengan acceso pleno a todos los derechos. Vamos juntas y juntos a votar el 2 de junio con… pic.twitter.com/m965jLDzS0 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 29, 2024

“Vamos a ganar, porque representamos la prosperidad y el desarrollo y trabajamos para desterrar la desigualdad y la pobreza, vamos a ganar porque en este proyecto hay honestidad y del otro lado corrupción, vamos a ganar porque aquí hay alegría, esperanza, y visión de futuro”, dijo Brugada.

La candidata destacó que, en su gobierno, la Ciudad de México seguirá siendo el corazón del obradorismo. Afirmó que ella y Claudia Sheinbaum, quien dijo ganará la presidencia, trabajarán por más seguridad, abasto de agua, movilidad y programa sociales”.

En su discurso, Brugada elogió a Claudia Sheinbaum, destacando su experiencia, resultados como jefa de gobierno de la CDMx. "Claudia Sheinbaum ha sido la mejor gobernadora de México" afirmó, y resaltó sus logros en seguridad, movilidad y programas sociales durante su gestión.

“Claudia recuperó esta ciudad del crimen y la corrupción que se encontraba con (Miguel Ángel) Mancera y logró mejorar la seguridad como nunca transformar la movilidad y proteger a la gente con los programas sociales y muchos logros más vamos a gobernar de la mano con Claudia y juntas vamos a seguir transformando esta ciudad juntas”, destacó.

Afirmó que su proyecto representa la prosperidad, el desarrollo, la honestidad y una visión de futuro, contrastándolo con la corrupción que, dijo, caracteriza a sus adversarios.

Brugada también delineó sus metas para la Ciudad de México, prometiendo un gobierno que se enfoque en la seguridad, el acceso al agua, la movilidad, los programas sociales y la eliminación de la desigualdad y la pobreza.

"Al finalizar 2030, cuando concluya nuestro gobierno, la Ciudad de México será aún más segura, más justa, más incluyente, más próspera, más feminista y más diversa”, dijo.

Prometió que será un lugar mejor para niños, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes. "Queremos una ciudad libre de pobreza y libre de violencia," enfatizó Brugada, aludiendo al segundo piso de la cuarta transformación.

Clara Brugada agradeció a todos los participantes en su campaña, desde los promotores hasta quienes defenderán los votos en las casillas y en los consejos, así como a todas las organizaciones involucradas. Recordó los principios rectores de la llamada Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

