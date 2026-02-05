Clausuran Salón de Belleza en el Senado; Encierran a Estilista.

Un salón de belleza improvisado, que daba servicio a legisladoras de Morena y sus aliados en el Senado de la República, fue clausurado este miércoles 4 de febrero, pero con una estilista dentro.

El sitio de maquillaje y cortes fue habilitado en el piso dos del edificio de oficinas del Senado, al menos desde hace casi un año, según la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien fue sorprendida por medios de comunicación mientras se realizaba un tinte de pelo.

Luego de que se difundieron videos del caso, personal de seguridad de la Cámara alta llegó a resguardar el espacio sin permitir la entrada y de inmediato cerraron el lugar. Sin embargo, al interior permanecía una mujer que horas antes fue captada tiñendo a la legisladora del partido del tucán.

"No tienen ustedes por qué venir a incurrir en un área que no les corresponde, no la van a abrir", advirtió un elemento de seguridad del Senado a los medios que acudieron para documentar imágenes del salón de belleza.

Los empleados intentaron colocar sellos para impedir el paso, pero se les avisó que había una persona adentro. Finalmente, los colocaron. Incluso cuando se impidió el paso a la prensa se oía cómo alguien tocaba desde el interior, aparentemente pidiendo que la dejaran salir.

Pasaron casi dos horas para que el personal quitara los sellos y permitieran la salida de la mujer que, en efecto, estaba encerrada. Ella se retiró apresuradamente del sitio, luego de que le dijeron que corriera.

"No es nada fuera de lo normal"

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, salió a aclarar que ese salón de belleza no se colocó, como trascendió, por iniciativa de su compañera de partido, Andrea Chávez.

La titular de la Cámara alta intentó minimizar el escándalo y dijo que el lugar "no es nada fuera de lo normal" y servía para que todas las legisladoras estuvieran "bien presentados". Aseguró que todas las senadoras gestionaron el espacio y que cada una paga el servicio.

Es un espacio que está adaptado para apoyo a las senadoras y bueno a los senadores también si se requiere y que, pues no es nada fuera de lo normal, existe en la Cámara de Diputados y Diputadas, y aquí en la Cámara de Senadores y Senadoras, también

Este espacio está adaptado y quiero decirles que cada una de las senadoras paga el servicio que se hace, todas y todos tenemos que estar bien presentados para venir a las sesiones

-¿Lo gestionó la senadora Andrea Chávez?, se le preguntó.

"No, fue por todas las senadoras", afirmó.

En sus redes sociales, Andrea Chávez dijo que ella no habilitó el salón de belleza, porque usa una secadora de lujo.

Tengo una Dyson, me peino en mi casa, y no tengo nada que ver con la película que se montaron

Oposición rechaza uso del salón de belleza

Senadoras de oposición aclararon que ellas no sabían del salón de belleza y cuestionaron su uso.

Lilly Téllez, senadora del PAN, señaló que Andrea Chávez y Adán Augusto, que hasta el fin pasado era coordinador de Morena en el Senado, han visto a la sede legislativa como su casa.

Quiero dejar constancia de que a mí no se me arregla en el salón de belleza del Senado



Tampoco se trata de un acuerdo entre TODAS las senadoras



Para cuando quieren son mayoría y se imponen y para cuando no quieren...fuimos todas.



Andrea Chávez y Adán Augusto López han usado al Senado como si fuera su residencia privada, y han abusado de todo, desde el uso de los elevadores hasta lo han convertido en restaurante, en cantina

Carolina Viggiano, senadora del PRI, negó haber visitado el salón de belleza y dijo que se estableció con cargo al erario.

Nunca la visité, en mi grupo parlamentario no tenemos idea de eso, estos son recursos públicos, el edificio, la luz, todo lo que aquí usamos es público y lo paga el pueblo de México con sus impuestos

En tanto, Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, dijo que el Senado de la República no es "el espacio para este tipo de actividades".

El salón de belleza funcionaba en el Senado hasta la legislatura que concluyó en agosto de 2018, cuando los órganos de gobierno los encabezaba el PRI.

Al llegar la mayoría de Morena, en septiembre de ese mismo año, Ricardo Monreal ordenó cerrar ese servicio, pero fue reabierto en esta legislatura con el arribo de Adán Augusto López, que hasta el pasado domingo era quien tomaba las decisiones administrativas en el Senado, como presidente de la Junta de Coordinación Política.

La presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo, aseguró que el salón de belleza continuará en funciones. Mientras que la senadora Juanita Guerra no se ha posicionado al respecto.

Con información de Juan Pablo Narcia y Claudia Flores

