Comparecencia de Luz Elena González: Secretaria Destaca Plan de Energía 2025-2030 en México

En su comparecencia, Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía, destacó hoy, 7 de noviembre de 2025, el Plan de Fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030.

Ante la Comisión de Energía del Senado, la secretaria presentó los avances y metas del plan. Destacó que el nuevo modelo energético de México busca el fortalecimiento de las empresas públicas CFE y Pemex, así como garantizar que la energía sea un derecho universal, no un privilegio, dectacó.

De acuerdo con González Escobar, actualmente la CFE aporta el 54% de la energía inyectada a la red nacional, consolidándose como el pilar del Sistema Eléctrico Nacional. El plan contempla una inversión de 17,321 millones de dólares y la construcción de 51 proyectos públicos que incluyen tecnología fotovoltaica, eólica, termosolar, hidroeléctrica, de ciclo combinado y combustión interna.

El objetivo es sumar 22,000 megawatts adicionales para alcanzar una capacidad total de 77,000 MW en 2030, con una participación privada de 7,000 MW, principalmente en proyectos de energía limpia.

Explicó los logros del nuevo modelo energético en México

Entre los avances que destacó están que entre octubre de 2024 y de este año las centrales eléctricas de Guanajuato, Salamanca 1, en San Luis Potosí, Villa de Reyes, en la central Mérida y el SAUZ 2 en Querétaro comenzaron sus operaciones. También resaltó que lograron la modernización de tres plantas hidroeléctricas:

La Villita.

Minas.

Zimapan.

La titular de la Sener subrayó que México avanza hacia una transición energética justa, con la meta de que al menos 35% de la energía producida provenga de fuentes limpias en 2030.

