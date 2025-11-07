Inicio Estados Temblor Hoy en México: Siguen Sismos en Baja California Sur; Potencia Rebasa Magnitud 5

Temblor Hoy en México: Siguen Sismos en Baja California Sur; Potencia Rebasa Magnitud 5

Este viernes, se registraron más sismos en Baja California Sur, uno de ellos con una magnitud mayor a 5

Aparatos para medir la magnitud de sismos.

Este viernes, se registraron dos sismos en BCS. Foto: Cuartoscuro

Continúa hoy, 7 de noviembre de 2025, la actividad sísmica en Baja California Sur, esta mañana se registraron dos temblores, uno de ellos de magnitud de magnitud 5.5 al Noroeste de Santa Rosalía. Además, también han ocurrido en otros estados. 

El otro sismo que ocurrió en Santa Rosalía, BCS, fue a 68 kilómetros al Noroeste, a las 6:16:06 horas, tuvo una magnitud de 4.2, con latitud 27.92, longitud -112.04 y profundidad de 7 km.

Video: Sismo Hoy en Baja California Sur; Esta Fue su Magnitud

En Unión Hidalgo, Oaxaca, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.3, con una profundidad de 98 kilómetros (km).

 

En breve más información.

Sismos 2025
