Temblor Hoy en México: Siguen Sismos en Baja California Sur; Potencia Rebasa Magnitud 5
Este viernes, se registraron más sismos en Baja California Sur, uno de ellos con una magnitud mayor a 5
Continúa hoy, 7 de noviembre de 2025, la actividad sísmica en Baja California Sur, esta mañana se registraron dos temblores, uno de ellos de magnitud de magnitud 5.5 al Noroeste de Santa Rosalía. Además, también han ocurrido en otros estados.
El otro sismo que ocurrió en Santa Rosalía, BCS, fue a 68 kilómetros al Noroeste, a las 6:16:06 horas, tuvo una magnitud de 4.2, con latitud 27.92, longitud -112.04 y profundidad de 7 km.
En Unión Hidalgo, Oaxaca, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.3, con una profundidad de 98 kilómetros (km).
SISMO Magnitud 5.5 Loc 62 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS 07/11/25 06:04:31 Lat 27.80 Lon -111.92 Pf 6 km pic.twitter.com/cQsec2Z90i— Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 7, 2025
