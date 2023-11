Diputados Federales del PRI y del PAN se Preparan para la Reelección

Los diputados federales del PRI y del PAN manifestaron su intención de buscar la reelección en el cargo.

"Todos van a presentar la solicitud, es un acuerdo que tenemos con la dirigencia nacional, pero eso es independiente de quién quiera acceder o no, lo que pasa es que si no te eliminas. Si no la presentas te eliminas, entonces tú la presentas, eso no significa que tu partido te escoja", explicó Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI.

Noticia relacionada: Muere Trabajador en Cámara de Diputados; Hallan su Cuerpo Dos Días Después

Por ello, la Junta de Coordinación Política estableció los lineamientos a seguir, que tienen como base el no utilizar los recursos de la Cámara de Diputados para sus precampañas y campañas electorales.

Video. Aprueban Presupuesto de Egresos 2024; Diputados Rechazan Recursos para Acapulco

"Ninguna compañera diputada, ningún compañero diputado que aspire a la reelección puede descuidar sus labores legislativas, ninguna o ninguno van a poder usar recursos de esta Cámara para sus campañas. Todas las y los diputados que aspiren a la elección consecutiva, es decir, a su reelección, todos habrán de entrar a un nuevo esquema de fiscalización ya no solo de la Cámara sino también de parte del INE", señaló Jorge Romero, coordinador de legisladores del PAN.

Así se pueden reelegir diputados y senadores en México

En 2020, la Cámara de Diputados aprobó con 254 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones, reformas a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la de Partidos Políticos, para establecer la elección continua de legisladores federales.

Por ejemplo, se establece que las senadoras y los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos, mientras que las diputadas y los diputados al Congreso de la Unión, hasta en cuatro ocasiones seguidas, en los términos y condiciones que determine la ley.

Las y los legisladores federales que pretendan ser electos para el mismo cargo por un periodo consecutivo podrán participar en el proceso electoral sin separarse del cargo, para lo cual deberán observar estrictamente las disposiciones legales y normativas dirigidas a preservar la equidad en las contiendas políticas, así como el uso eficiente, eficaz, honrado, transparente e imparcial de los recursos públicos.

Deberán cumplir con las obligaciones a su encargo; abstenerse de incurrir en actos anticipados de campaña y precampaña; no participar en reuniones de proselitismo político durante el tiempo en que están obligados a concurrir a sesión de la cámara correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63 y 64 de la Constitución.

Tampoco podrán disponer de recursos públicos en su campaña o en cualquier evento de proselitismo político, así sean humanos, materiales o económicos.

Los informes de gestión legislativa que realicen no constituyen propaganda electoral, siempre y cuando se ajusten a lo dispuesto por el artículo 242 de esta ley.

La postulación por los partidos políticos de candidaturas de legisladores que busquen su reelección para un periodo consecutivo no podrán soslayar el principio de paridad entre los géneros en la totalidad de candidaturas, tanto por el principio de mayoría relativa como por el principio de representación proporcional, como lo disponen los artículos 232 y 233 de esta ley.

Historias recomendadas:

Con información de Héctor Guerrero

HVI