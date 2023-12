"No Tengo Ningún Mérito para Ser Embajador", Admite Omar Fayad, pero Senado lo Avala

El exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, fue avalado por comisiones del Senado para el cargo de embajador de México en Noruega, aunque él admitió que no tiene ningún mérito para ser diplomático.

Morena y sus aliados lograron la mayoría de los votos, a pesar de las críticas de los opositores.

Al responder sus cuestionamientos, Omar Fayad reconoció que no tiene los méritos suficientes para el cargo diplomático y agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador, por haberlo propuesto. Previamente Cecilia Sánchez, senadora del PRI lo cuestionó.

A lo que respondió Omar Fayad, quien fue avalado en comisiones del Senado como embajador de México en Noruega.

La verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tenga ningún mérito para ser embajador, ninguno. Gracias que me los han visto y a quien me los vea. Pero, en lo personal creo que tengo experiencia, porque he trabajado mucho y he estado muchos años en el servicio público. Quiero también que permitan manifestar mi gratitud al presidente Andrés Manuel López Obrador por la propuesta que hiciera a favor de mi persona, que yo pueda representar a nuestro país como embajador plenipotenciario ante el reino de Noruega, lo cual a mí me llenó de orgullo y de satisfacción

Luego, en entrevista, aclaró que sí cumple con los requisitos constitucionales y legales.

Negó que su nombramiento diplomático obedezca a un pago de favores políticos.

Mienten, es falso, totalmente. Lo sabe todo mundo. No me salí del PRI para ser embajador. Si Alito no va pluri ni de diputado ni de senador, ni Carolina tampoco ni Moreira tampoco ni toda esa camarilla, yo renuncio a ser embajador. Soy su villano favorito y de Xóchitl. A mí el PRI nunca me regaló nada. A mí no me han hecho pluri, jamás he sido plurinominal. No veo por qué la ingratitud. Mi madre que en paz descanse me enseñó algo fundamental y me dijo: 'hijo, en la vida, siempre tienes que ser agradecido' y yo estoy muy agradecido por esta invitación que me hace el presidente