Diputada Salma Luévano acepta disculpa de AMLO

La diputada trans Salma Luévano aceptó la disculpa pública que le ofreció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se había referido a ella como “señor vestido de mujer”.

En un video a través de su cuenta de X, la diputada Luévano se refirió al mandatario y dijo que hizo un comentario que “por error o por ignorancia” lastimó y ofendió no solo a su persona y a su identidad, sino a la de todas las mujeres trans de México.

Señor presidente, reconozco y acepto la disculpa pública que el día de ayer me ofreció.

Presidente @lopezobrador_ en un evento público le solicité una reunión para ver los pendientes de la agenda y de la deuda histórica hacia nuestra población #LGBTTTIQA+, usted me dijo que SI.

Hasta el momento no he tenido comunicación por parte de la presidencia