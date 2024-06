Marcelo Ebrard Habla tras Revelación de Gabinete de Sheinbaum: 'Vamos a Cumplir Objetivos'

Marcelo Ebrard Casaubón, excanciller de México y quien buscó la candidatura de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por la Presidencia de la República, fue anunciado hoy 20 de junio de 2024 por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, como el próximo secretario de Economía, ante lo cual emitió un mensaje.

Marcelo Ebrard inició su mensaje, durante la conferencia de prensa por el anuncio de la primera parte del gabinete de Sheinbaum Pardo, con un agradecimiento y aseguró que "vamos a dedicarnos con todo empeño, dedicación, compromiso, a cumplir los objetivos que han animado el voto de México, consolidar a la Cuarta Transformación, construir el seguido piso".

Ante la designación como próximo titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard destacó las ventajas con las que cuenta México para hacerle frente a lo que consideró "la nueva realidad que vamos a enfrentar en el mundo, porque vivimos en un mundo más proteccionista y hasta cierto punto más inestable".

Ebrard Casaubón señaló las condiciones que considera juegan en favor de México.

Además, el próximo secretario de Economía dijo que todas las condiciones favorecen a nuestro país y permitirán mantener el bienestar en México, por lo que "estaremos al 100% para cumplir con esta encomienda que le ha dado (a Claudia Sheinbaum) el pueblo de México".

Vamos a cumplir y siempre tener presente no mentir, no robar y no engañar al pueblo de México.