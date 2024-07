En 10 Años, Morena se Convirtió en la Primera Fuerza Política de México

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cumple 10 años como partido político nacional en México. Fundado en 2014 por Andrés Manuel López Obrador, en una década el partido pasó de ser una fuerza emergente a ser la primera fuerza política a nivel nacional, que no solo tiene la presidencia del país, también cuenta con mayoría en el Congreso federal y gobierna en 23 de 32 estados del país.

Morena nació en 2011 como un movimiento para apoyar la candidatura presidencial de López Obrador en las elecciones de 2012, en las que él participó como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

López Obrador perdió la elección frente al priísta Enrique Peña Nieto. Tras la derrota, el PRD se acercó al PRI y PAN y firmó el Pacto por México, lo que provocó el rompimiento de López Obrador con el partido.

En noviembre de ese año, Morena inició su camino para convertirse en partido político. Dos años después, el 9 de julio de 2014, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó darle a Morena el registro como tal.

Un año después, Morena participó en sus primeras elecciones federales y se colocó como la cuarta fuerza política, detrás del PRI, PAN y PRD. Logró tener 35 diputados federales para esa legislatura (2015-2018), para la siguiente (2018-2021) obtuvo 15 escaños más para llegar a 40 diputados.

En 2015 también logró desplazar al segundo puesto al PRD en la Ciudad de México, consolidándose como primera fuerza, pues en esos comicios ganó la mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y le quitó el gobierno de 5 delegaciones al Sol Azteca.

Morena pinta el país de guinda

Con apenas una elección federal en su historia, en 2018, Morena formó la coalición “Juntos haremos historia”, junto al Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES), para contender por la presidencia del país con su fundador como candidato: Andrés Manuel López Obrador.

Ese 1 de julio de 2018, Morena pintó el país de guinda. No solo ganó la presidencia, también la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión y sus primeros gobiernos estatales: Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Veracruz y en coalición con el PES y PT, Morelos.

En las elecciones intermedias de 2021, el partido ganó 11 de las 17 gubernaturas en disputa: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Zacatecas y Tlaxcala.

En 2022, Morena sumó a su lista Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, y un año después, el partido de López Obrador le arrebató al PRI uno de sus bastiones, el Estado de México.

Morena ya dominaba el mapa político con 21 estados bajo su gobierno, más dos gobernados por sus aliados: San Luis Potosí (PVEM) y Morelos (PES). Para octubre de este 2024, se sumará a su lista de estados Yucatán y Morelos tendrá un gobierno emanado de Morena.

El mismo López Obrador dijo en agosto de 2023, durante una de sus conferencias mañaneras, que Morena era un “fenómeno” en la política mexicana.

“No es para presumir, ni tampoco para que se enojen los adversarios, los conservadores, pero ha sido todo un fenómeno. Nada más que no se puntualiza, no se subraya, que ganamos la presidencia con el apoyo del pueblo y en menos de cinco años 23 estados ya con gobiernos de Morena; de los 32, 23. Eso pues no se veía, tenía muchísimo tiempo, porque estamos hablando de cuatro años, cinco, 23 estados”, dijo el mandatario.

Morena llega a sus 10 años de vida como partido político con una segunda victoria presidencial al hilo, ahora con Claudia Sheinbaum gobernando el país los próximos 6 años y con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y mayoría simple en el Senado, consolidando su hegemonía política.

LPF