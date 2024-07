AMLO Aclara si Seguirá en Morena cuando Deje la Presidencia de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aclaró hoy 3 de julio de 2024 si seguirá en Movimiento Regeneración Nacional (Morena) una vez que concluya su gestión al frente de la Presidencia de México.

López Obrador ha insistido en que una vez concluya su administración no participará en actos públicos ni tendrá actividad en redes sociales, pues se dedicará a realizar una investigación que le puede llevar años.

¿AMLO seguirá en Morena?

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado en torno a si se mantendrá como miembro activo de Morena una vez que concluya su periodo como presidente de México, a lo cual señaló que pedirá su licencia.

Ya me voy a jubilar y voy a pedir mi licencia porque ya no voy a participar en ninguna actividad pública ni política, y aprovecho para seguir diciéndole a mucha gente que me quiere, como yo los quiero, que ya no nos vamos poder encontrar porque voy a vivir en Palenque.

El Presidente insistió en que no mantendrá actividad en redes sociales. "No voy a publicar en tres-cuatro años nada, hasta que termine ese libro".

Por otra parte, señaló que mantiene su postura de alejarse de la política, incluso cuando reciba la visita de su familia. "Le he dicho a mis hijos, que me van a visitar, que no se va a hablar de política; podemos hablar de cómo va la Liga Mexicana, de la Serie Mundial y sobre otros temas".

'Ni yo soy cacique ni ella es pelele'

Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre si hay alguna división interna en Morena y si él tendrá algún peso dentro de la administración de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

"Los adversarios nuestros, que son muy obvios, quisieran que nos peleáramos, por eso hablan de pintar la raya, se olvidan que la raya está pintada porque la Constitución establece que el Presidente de México, la presidenta de México, es electa por el pueblo y entra en funciones desde pasadas las 12 de anoche del día último de septiembre de este año y yo paso a ser un ciudadano y ella se convierte en la titular del Poder Ejecutivo", respondió López Obrador.

La ceremonia del día siguiente de entrega de la banda presidencial es eso, ella va a representar a México y estoy seguro lo va a hacer con mucha dignidad.

Por otra parte, enfatizó en que su relación con Sheinbaum se mantiene exclusivamente como compañeros de movimiento, pero que no interferirá en sus decisiones o administración pública.

Ni yo soy cacique ni ella es pelele, somos compañeros y coincidimos porque defendemos la transformación que hemos iniciado millones de mexicanos.

