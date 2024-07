AMLO Niega Divorcio de Beatriz Gutiérrez Müller

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aclaró hoy 3 de julio de 2024 la relación con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y cómo será la dinámica con su familia una vez que termine su gestión al frente de la Presidencia de México.

López Obrador fue cuestionado este miércoles en torno al rumor de un posible divorcio entre él y Gutiérrez Müller, lo cual desmintió y aclaró cómo será la relación una vez él se retire de la vida pública.

Seguirá relación con Beatriz Gutiérrez

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, el Presidente retomó el tema de su retiro de la vida pública y aclaró que no es cierto que se vaya a divorciar.

Se habla que ya nos vamos a divorciar (Beatriz y yo) y no es cierto.

El mandatario federal puntualizó que habrá un distanciamiento entre él y su esposa debido a que su hijo menos estudia en la Ciudad de México. "Jesús va a terminar la preparatoria y va a entrar a la universidad, y ellos se van a quedar aquí y yo voy a estar visitándolos y ellos me van a visitar".

AMLO aclara que no usará vuelos comerciales

El presidente Andrés Manuel López Obrador, tras señalar que visitará a su esposa e hijo una vez que él esté en Palenque, dijo que no usará vuelos comerciales, aunque ello no implicará que no saldrá de Chiapas.

(No usaré vuelos comerciales) porque no quiero que me tomen fotos, ya vamos a ver (cómo me traslado), estoy acostumbrado a evadir el acoso.

El mandatario recalcó que procurará "viajar por carretera y voy a visitarla", aunque enfatizó que debido a la investigación que llevará a cabo "no voy a estar saliendo, porque voy a tener mucho trabajo".

'Mejorará mucho mi salud'

López Obrador fue cuestionado por su estado de salud y de cómo avisora se sentirá una vez deje la Presidencia de la República, ante un posible malestar y las revisiones médicas que ha tenido.

Voy a mejorar mucho. Hace un mes me cambiaron el motor completo, está averiada un poco la carrocería, pero el motor está al cien, traigo motor nuevo.

El Presidente aprovechó para informar que tiene mucho "que agradecer al pueblo, primero, en carne, y al creador" por ayudarlo a sentar las bases de la Cuarta Transformación y que ello se corone con el cambio de mando hacia la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

