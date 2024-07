‘Están Mintiendo’, Responde AMLO a Resolución del TEPJF ante Posible Violación a Ley Electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó hoy 12 de julio de 2024 que existan pruebas de posible violación a la ley, durante las pasadas elecciones que celebró México, y señaló que "están mintiendo" en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ante la resolución que emitieron el pasado jueves.

La sala especializada del TEPJF resolvió que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó expresiones que violaron la ley electoral en sus conferencias matutinas de los días 9 y 11 de mayo pasado.

De acuerdo con los magistrados, el Presidente vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en el marco del proceso electoral federal en favor de Morena y sus aliados.

AMLO asegura que no hay pruebas

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador explicó que la resolución "todavía se va a una última instancia, hasta ahora lo que han resuelto no tiene ningún fundamento, no es que no puedan castigarme por ser un asunto administrativo, es que sencillamente están mintiendo, falseando la realidad, no tienen prueba".

Seguramente estos magistrados son del bloque conservador, porque así era antes, todos estos organismos estaban manejados por conservadores, reaccionarios, gente que llegaba ahí recomendada.

El Presidente insistió en que "no hay pruebas de nada: ¿qué hice para ofender a la candidata Xóchitl Gálvez? En una ocasión hasta tergiversaron lo que planteé y castigaron a un funcionario del consejo del INE porque se atrevieron a manipular lo que expresé sobre la señora Xóchitl",

Además pidió hacer un recuento de sus conferencia para encontrar "cuántas veces hablé de ella", y criticó que "ahora estos magistrados mentirosos, corruptos, sostienen que presionamos, que yo presioné a la gente para que votara en favor de la presidenta electa (Claudia Sheinbaum Pardo). ¿Dónde están las pruebas?".

