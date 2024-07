Sheinbaum Asegura que UNAM Decidirá si Mantiene Aplicación de Examen de Admisión

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada hoy 22 de julio de 2024 en torno a los resultados del examen de admisión en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los cuales terminan por filtrar a los aspirantes y dejar fuera a interesados en estudiar alguna carrera, y señaló que la decisión de mantener dicho proceso corresponderá a la Máxima Casa de Estudios.

Para este 2024, la UNAM recibió 147 mil 427 aspirantes a alguna carrera; sin embargo, solo 14 mil 151 tuvieron los aciertos necesarios en el examen de admisión para integrarse en alguno de los planes de estudio.

En distintas ocasiones, Claudia Sheinbaum ha fijado su postura en torno a los exámenes de admisión en los niveles medio superior y superior en México, señalando que éstos no deberían limitar la intención que tienen los jóvenes de estudiar.

Este lunes, en conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo dijo que "la UNAM tiene que tomar sus propias decisiones, por ejemplo, en el examen de Comipems, que hemos dicho y sostenemos no debería existir, recientemente ha salido quien defiende el examen, nosotros defendemos el derecho a la educación".

La virtual presidenta electa dijo, en contraparte, que "lo importante es que haya más preparatorias, más universidades y que los jóvenes sepan que están entrando a una universidad, a un tecnológico donde van a tener un reconocimiento para entrar a trabajar en algo que sea de su interés y es parte de lo que tenemos que hacer: fortalecer nuestro sistema educativo y nuestro nivel medio superior".

Tras ser cuestionada en torno a los exámenes de admisión para ingresar al nivel medio superior y superior, Claudia Sheinbaum destacó el avance y reconocimiento que ha logrado la universidad Rosario Castellanos.

La virtual presidenta electa describió que en un inicio la Rosario Castellanos era la "quinta opción" de quienes ahí estudiaban, pues se trataba de jóvenes rechazados en otras instituciones como la UNAM, IPN o la UAM; sin embargo, "cuando dejé el gobierno (de la CDMX), en el 70% (de los casos) de quienes estudiaban ahí era su primera opción, qiuere decir que los jóvenes reconocían en ella a una universidad que respondía a sus intereses y no se genera esta idea de que unas universidades son mejores que otras".

Tras recalcar que parte de sus propuestas incluye crear alrededor de 300 espacios más para los niveles medio superior y superior, Claudia Sheinbaum criticó "esta idea del neoliberalismo de no considerar a la educación como derecho sino como privilegio".

Esta palabra que se asoció a la educación: excelencia, y la educación de excelencia la asociaron a cerrar el ingreso, como si por hacer un examen cada vez más difícil para ingresar te diera la garantía que vas a tener profesionistas de excelencia, yo no estoy de acuerdo con eso.

Además, cuestionó: "Si la escuela te está dando una calificación, para qué cierras este ingreso, es esta idea de los niños talento deben seguir estudiando. Hay niños que son buenos para unas cosas y otros para otras, pero no es que haya niños genios y niños no genios".

Tras insistir en la importancia de eliminar los exámenes de admisión, Sheinbaum aclaró que una vez dentro de alguna institución educativa, dependerá de los alumnos continuar sus estudios y concluirlos.

Lo que tenemos que hacer es que haya posibilidad de estudiar para todos, pero ya es cuestión de los maestros si se aprueba o no la materia; claro que tiene que haber un esfuerzo del estudiante para ponerse a estudiar, pero no quiere decir que tiene que cerrarse el ingreso para tener mejores. No estoy de acuerdo.