INE Detecta Irregularidades en Gastos de Campaña... pero Reduce Multas a Partidos

Pese a que se detectaron miles de irregularidades por conceptos de gasto, el Consejo General del INE aprobó reducir la multa a los partidos políticos nacionales por las anomalías en los informes de ingresos y gastos de campaña del actual proceso electoral.

Una mayoría de siete consejeros se opuso al criterio de la Comisión de Fiscalización de sancionar los gastos no reportados con el 150 % de su valor real, y también rechazaron multar al 100 % los gastos no comprobados.

Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, comentó que lo lógico era una multa del 50 % del monto gastado.

Lo lógico debería ser que esta sanción, se sancionara con el 50 % del monto involucrado. ¿Por qué? Porque haciendo un comparativo con el egreso no reportado, el gasto no comprobado tiene otra naturaleza, tiene otro fin, la gravedad es distinta de la conducta

Los partidos se quejaron de que el Sistema Integral de Fiscalización falló y por momentos no fue posible ingresar su información. Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el INE, expresó que los problemas técnicos fueron por periodos muy largos.

Sobre la supuesta intermitencia en el sistema, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dijo que los partidos dejaron hasta el final esa responsabilidad.

Al concluir la sesión el consejero Jorge Montaño adelantó que a la multa del proceso federal se le reducirán 300 millones, pero precisó que esta información es preliminar; y rechazó que se favoreciera a los partidos.

Ustedes vieron quizá, es que se les disminuyó, se les trató con el pétalo de la una rosa. No, es un tema de que nosotros como Instituto Electoral no vamos a ser de horca y cuchillo de los partidos. No es darles manga ancha; más que ser sancionatorio, lo que nosotros buscamos es ser inhibitorio. Ha quedado demostrado que sancionar en exceso no es la solución