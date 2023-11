La Comisión de Quejas del INE ordenó retirar spots de Samuel García porque aparece como precandidato presidencial, pero en este momento es gobernador en funciones.

El INE ordenó al partido reemplazar los promocionales en un plazo máximo de seis horas, y las emisoras de televisión y radio deben detener su transmisión en un plazo de 12 horas.

El instituto recibió una queja del PAN, PRI y PRD en la que se inconformaron porque siguen al aire los spots del precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano.

Los partidos quejosos denunciaron el uso indebido de la pauta por parte de Movimiento Ciudadano y Samuel García por la promoción personalizada del actual gobernador de Nuevo León.

La Comisión de Quejas del INE declaró procedente el retiro de los spots porque sí contraviene con las reglas de comunicación política para el periodo actual de precampañas.

<>“La Comisión otorgó medidas cautelares porque, bajo la apariencia del buen derecho, se observa un uso indebido de la pauta asignada al partido político, ya que el denunciado actualmente ocupa el cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, lo que se considera promoción personalizada y va en contra del modelo de comunicación política”, detalló el INE en un comunicado.

Este jueves, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, volvió a responsabilizar al PRI y al PAN de los hechos ocurridos el miércoles en el Congreso de Nuevo León, donde en medio de golpes, empujones y bombas de humo se designó a Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino.

El show que ayer vieron, pues, es el PRIAN que quieren generar polémica, quieren generar disrupción para distraerme, no lo van a lograr, les he dicho ya reiteradas veces que tenemos 3 suspensiones definitivas y provisionales que establecen que el Secretario General se va a quedar como encargado y al cuate que nombraron ayer es igual que la manzana, completamente inelegible, está impedido y no vamos a dejar que se apoderen. Del nuevo Nuevo León, de eso ni se preocupen