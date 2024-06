Junto a Sheinbaum en Durango, AMLO Afirma “Ni un Paso Atrás en la Transformación”

Concluyó en Lerdo, Durango, la gira conjunta que realizaron este fin de semana por el norte del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Diversos mensajes envió el presidente aquí: Que no se dará ni un paso atrás en la construcción del segundo piso de la transformación; celebró que a la tierra del primer presidente de México, Guadalupe Victoria, llegue hoy la que será la primera presidenta mujer del país, que se puede retirar tranquilo de que haya un relevo que se guíe por los mismos ideales.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México:

Es para mí una dicha enorme como para ustedes que lo saben que no va a haber retroceso, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Vamos para adelante a seguir transformando aquí todos los programas de bienestar van a haber algunas reformas a la constitución, ya me faltan tres meses, como 100 días, me voy a jubilar porque ya terminó el ciclo porque no hay que tenerle mucho apego al poder, ni al dinero.