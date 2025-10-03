Proponen Ley "Antistickers", Daría Cárcel por Hacer Memes y Videos con IA que Ridiculicen

En la Cámara de Diputados, el morenista Armando Corona Arvizu, presentó la "Ley Antistickers", una iniciativa que busca castigar con cárcel a quien genere memes, stickers, videos u audios con Inteligencia Artificial (IA) que ridiculicen o dañen la reputación de otra persona.

¿Qué se busca con la Ley Antistickers en México?

De acuerdo con el legislador se intenta proteger a la ciudadanía del ciber acoso y contenido multimedia, que ha sido manipulado, esto con la propuesta que adicionaría los artículos 211 Bis 8 y Bis 9 al Código Penal Federal.

¿Quién es Armando Corona Arvizu?

Armando Corona Arvizu es el legislador de Morena del Distrito 12 de Ixtapaluca y se hizo viral en redes sociales por tratar de tomarse una selfie con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, después de asumir el Poder Ejecutivo en 2024, pero no lo consiguió y su imagen se difundió plenamente.

¿Cuáles serían las penas con la Ley Sticker?

Por difundir imágenes, videos, audios o representaciones digitales generadas con tecnologías de edición o inteligencia artificial, que utilicen sin consentimiento la imagen, voz o identidad de una persona física, con el propósito de ridiculizar, acosar, suplantar o dañar su reputación o dignidad, se impondrá:

De tres a seis años de prisión

De 300 a 600 días de multa

Las sanciones se podrían aumentar cuando:

La víctima sea menor de edad

Persona con discapacidad o servidor público en ejercicio de sus funciones

El material se difunda en redes sociales o medios electrónicos

El contenido genere un impacto comprobable en la vida personal, laboral o psicológica de la víctima

Uso de imágenes de personas con memes

El uso de imágenes y frases virales en México, como memes, se ha vuelto una práctica usual. Respecto al uso de memes, si bien a nivel federal no hay alguna legislación específica se debe conocer qué tipo de derechos se están ejerciendo o violentando.

