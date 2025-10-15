Avanza en Cámara de Diputados Ley de Ingresos 2026; ¿Qué Sigue?

La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó la noche de este martes 14 de octubre 2025, la Ley de Ingresos 2026, con 30 votos a favor y 12 en contra. La Iniciativa de Ley de Ingresos plantea con cuántos recursos públicos contará el país durante el siguiente año. ¿Qué sigue?

Ahora la Ley de Ingresos 2026 pasa a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que sea discutido en el pleno este miércoles 15 de octubre.

De aprobarse ante el pleno de Diputados, pasará al Senado.

La Ley de Ingresos deberá entrar en vigor el 1 de enero de 2026.

¿Qué contempla la Ley de Ingresos 2026?

El presupuesto contemplado es de 10 billones 193 mil 683 millones de pesos, lo que representa 891 mil 667 millones de pesos más que en 2025. De estos 10 billones, 5 billones 838 mil 541 millones de pesos vendrán de los impuestos recaudados.

En tanto, los ingresos no petroleros se estiman en 7 billones 516 mil 800 millones de pesos, entre estos destacan, los ingresos tributarios que son:

Impuesto Sobre la Renta (ISR), con más de tres billones de pesos.

Impuesto al Valor Agregado (IVA), 1 billón 599 mil mdp

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), 761 mil 318 mdp

Impuestos a las importaciones sumarán 254 mil 757 mdp

Se autoriza la ejecución de 14 proyectos estratégicos adicionales con un valor conjunto de 32 mil 472 mdp.

Se autoriza al Ejecutivo Federal contratar endeudamiento neto interno hasta por 1.78 billones de pesos; y externo hasta por 15 mil 500 millones de dólares, con el propósito de financiar el Presupuesto de Egresos y realizar operaciones de refinanciamiento.

En 2026 se dará tasa preferencial del ISR de 15 % a personas físicas y morales que retornen capitales de procedencia lícita al país antes del 8 de septiembre de 2026, con la condición de que estos recursos se inviertan en actividades productivas dentro de México durante al menos tres años.

Otro cambio importante fue la tasa 0 % a productos de higiene menstrual.

Se adicionó una fracción XIII al artículo 25, con el fin de ampliar el tratamiento de la tasa cero en el IVA, de manera que no se limite exclusivamente a toallas sanitarias, tampones y copas para la gestión menstrual, sino que también abarque otros productos considerados como materiales de higiene menstrual, como calzones y discos menstruales tanto reutilizables como desechables.

Sobre el descuento en accesorios y actualizaciones de adeudos con el ISSSTE, se destaca que con el fin de apoyar a los estados que tienen adeudos con el Instituto, se le faculta para descontar hasta el 100 % de los intereses moratorios, actualizaciones, y recargos adeudados.

Se propone que los recursos que se obtengan del pago de adeudos, cuotas y aportaciones al ISSSTE se destinen al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Fechas clave de aprobación de las Leyes de Ingresos y Egresos

La Ley de Ingresos se vota en ambas Cámaras, tanto en Diputados como en el Senado y se debe aprobar el 31 de octubre de cada año.

En tanto, el Presupuesto de Egresos de la Federación, propone en qué se gastará el dinero público. Y en este caso, debe ser avalado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre de cada año.

