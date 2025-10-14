Victoria's Secret Fashion Show 2025: ¿Cuándo Ver y Quiénes Son los Artistas que se Presentarán?

El glamur de las pasarelas regresa con el esperado Victoria's Secret Fashion Show 2025 en Nueva York, Estados Unidos. Dicho evento de la moda se podrá ver de forma gratuita por medio de plataformas digitales, de forma mundial, en redes sociales como TikTok, Instagram y Youtube.

¿Cuándo se realizará el Victoria's Secret Fashion Show 2025?

El Victoria's Secret Fashion Show 2025 se realizará el miércoles 15 de octubre en Nueva York.

¿Quiénes son los personajes que estarán en el Victoria's Secret Fashion Show 2025?

Se dio a conocer que algunas de las celebridades que estarán presentes en el Victoria's Secret Fashion Show 2025 son: Adriana Lima, Stella Maxwell, Lily Aldridge y Anok Yai.

¿Quiénes son las cantantes del Victoria's Secret Fashion Show 2025?

Karol G

Karol G “La Bichota”, ganadora de seis premios Grammy, referente del empoderamiento femenino, es una de las artistas latinoamericanas con más reconocimiento en la actualidad.

Twice

Twice, el grupo coreano de K-pop más reconocido, promete cautivar al público con sus coreografías y energía en el escenario.

Missy Elliott

Missy Elliott es conocida como una de las artistas con más influencia en el hip-hop; incluso escribió para Whitney Houston.

Madison Beer

Madison Beer, de 25 años, es una de las voces más prometedoras del pop y el evento promete darle mucha proyección.

¿A qué hora será el Victoria's Secret Fashion Show 2025?

La alfombra rosa del Victoria's Secret Fashion Show 2025 iniciará a las 14:30 hora de México y la pasarela principal comenzará a las 17:00 horas. Los espectadores tendrán una experiencia interactiva; habrá acceso exclusivo del detrás de cámaras.

Así inició el Victoria’s Secret Fashion Show

El Victoria’s Secret Fashion Show inició en 1995 por Edward Razek. El primer desfile fue en el Hotel Plaza de Nueva York, Estados Unidos, pero hasta 2001 el famoso desfile comenzó a transmitirse por televisión y desde entonces es uno de los espectáculos más reconocidos en la industria de la moda.

En 2024, después de una pausa, fue el regreso de una de las pasarelas más reconocidas en el mundo de la moda.

