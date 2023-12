Ley Silla: Trabajadoras Narran cómo Buscan Sentarse a Escondidas del Jefe

Trabajadores de distintos ámbitos enfrentan jornadas laborales de hasta 12 horas manteniéndose de pie, sin sentarse, o tomando breves descansos a escondidas de sus patrones. Por esta situación, las Comisiones del Senado de la República aprobaron una reforma a la Ley Federal del Trabajo con la que los empleadores deberán proporcionar una silla para que los empleados tomen breves recesos, conocida como "Ley Silla".

Las largas jornadas de pie pueden provocar múltiples problemas de salud en trabajadores, como fatiga, insuficiencia venosa, tendinitis, además del surgimiento de varices, lesiones en rodillas, dolores musculares, hemorroides, lumbalgia, riesgo de aborto, enfermedades del útero y matriz, además que se aumenta hasta en un 50% el riesgo de padecer alguna enfermedad del corazón.

Estrella, quien trabaja como garrotera, compartió con N+ que en ocasiones dobla turno y trabaja parada hasta 12 horas continuas o más.

Tania Herrera vive una situación similar y señaló que a partir de diciembre, aumenta su carga de trabajo, por lo que tiene que encontrar un espacio para darse un breve receso, a escondidas de los patrones.

A partir de diciembre trabajábamos 12 horas continuas sin parar. Tomaba 5 minutos para ir al baño y me recargaba en los lavabos o en el mismo WC para poder descansar las piernas, no te pueden ver con ningún síntoma de cansancio, se me hace tan inhumano.