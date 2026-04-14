Luisa María Alcalde Dice que Seguirá al Frente de Morena; Dejaría Cargo por Llamado de Sheinbaum

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, acusó a la "derecha" de haber difundido el rumor de que la presidenta Claudia Sheinbaum está inconforme con su gestión.

En un video publicado en su cuenta de X con el mensaje: "Respecto a los rumores y calumnias", señaló que seguirá al frente del partido, esto luego de que días atrás se especulara sobre su supuesta salida como dirigente de Morena, en cambio, aseguró que tienen un movimiento fuerte.

Noticia relacionada: Juan Andrés Vega, Alcalde de Taxco, Agradece al Gobierno Federal Haberlo Rescatado

"El León cree que todos son de su condición, pero nada de eso, en Morena tenemos un movimiento fuerte y unido, por mi parte seguiré al frente de Morena"

También desmintió supuestas divisiones internas, malos resultados, y que desde el machismo aseguran que desde Palenque "están por dar un manotazo en la mesa". Nada de eso es cierto, aseguró.

Aunque dejó abierta la posibilidad de dejar la dirigencia solo si hay un llamado de la Presidencia para ocupar algún cargo público.

"La única razón por la que dejaría esta responsabilidad, como lo haría cualquiera de nuestro movimiento, sería por un llamado de la presidenta para ayudarla a seguir fortaleciendo a la transformación".

Finalmente, agradeció las palabras de Claudia Sheinbaum, quien la calificó como "una mujer extraordinaria" parte de la nueva generación, trabajadora, que actúa con convicción.

Historias recomendadas: