Sheinbaum Anuncia a Martí Batres Como Próximo Director General del ISSSTE

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que Martí Batres Guadarrama será el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) durante su sexenio, que comenzará en octubre de 2024.

A Martí (Batres) le he pedido y él ha aceptado un encargo fundamental que es ser director del ISSSTE; además de ser director del ISSSTE le he pedido, ya veremos formalmente cómo queda, pero que me ayude también con las tareas del Fovissste, coordinando todas las tareas de Fovissste.