México y la India Impulsan Inversión Tecnológica; Alistan Reunión en OMC.

El Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de la India en México, Pankaj Sharma, para revisar y fortalecer la agenda estratégica entre ambos países.

Además, se abordaron mecanismos para impulsar la atracción de inversión tecnológica y estrategias conjuntas que logren consolidar relaciones comerciales más dinámicas y sostenibles.

En un comunicado emitido este miércoles por la SE, se indicó que en el encuentro se dieron "amplios seguimientos a las negociaciones comerciales bilaterales, con miras a explorar ampliar las oportunidades de un mayor intercambio comercial que beneficie a ambos países".

Durante la sesión de trabajo, los equipos de ambos países, liderados por Ebrard y Sharma, coincidieron en la importancia de la inclusión de mayores inversiones de India en México para el fortalecimiento del Plan México, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿En qué otras áreas se fortalecerán las inversiones?

La nota señaló que también revisaron el impulso a las empresas multinacionales mexicanas que tienen inversiones en la India.

Siempre un gusto conversar con Panjak Sharma , Embajador de la India en nuestro país . Hoy revisamos el encuentro que sostendré con el Ministro de Comercio de ese país durante la reunion de la OMC en Camerún . Crecerán nuestras relaciones comerciales y de inversión. pic.twitter.com/tjPLJTENPt — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 12, 2026

Además, se seguirá apostando por la cooperación entre ambas naciones en ámbitos de ciencia y tecnología, y sectores prioritarios como el farmacéutico, el tecnológico y la digitalización, además de que reconocieron el "potencial de complementariedad" entre las economías mexicana e india.

Ebrard destacó el papel del Ministro de Comercio e industria de la India, Piyush Goyal, como interlocutor estratégico en las charlas de alto nivel entre ambos países y agradeció la labor y cercanía del embajador Sharma, cuya gestión, dijo, ha sido fundamental para acercar a los gobiernos de México y la India, consolidando un diálogo franco y constructivo en beneficio bilateral.

Uno de los resultados de la reunión fue la programación de una llamada de trabajo entre los ministros Ebrard y Goyal en las próximas semanas, además de fijar una reunión presencial que se llevará a cabo en un evento de la Organización Mundial del Comercio en Camerún.

"Siempre un gusto conversar con Panjak Sharma , Embajador de la India en nuestro país", publicó Ebrard en X.

Hoy revisamos el encuentro que sostendré con el Ministro de Comercio de ese país durante la reunion de la OMC en Camerún. Crecerán nuestras relaciones comerciales y de inversión

Actualmente, la India y México se reconocen como socios estratégicos complementarios, no solo como mercados emergentes, y según datos oficiales, el comercio entre ambos países alcanzó 11 mil 700 millones de dólares en 2024, mientras que la inversión india en México ya supera los 4 mil millones de dólares.

