¿Modificarán Receta de Refrescos? Sheinbaum Revela Estrategia por Bebidas Azucaradas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre la estrategia que se empleará por bebidas azucaradas.

En conferencia de prensa mañanera hoy, 16 de octubre de 2025, la presidenta Sheinbaum indicó que los empresarios refresqueros hicieron un planteamiento para avanzar en la reducción de azúcar en las bebidas, en el corto plazo.

Van a hacer algunos planteamientos de un acuerdo que es para beneficio de la salud de los mexicanos”

Indicó que apenas ayer en la noche se llegó al acuerdo, en el que se mantiene una buena parte del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), pero “hay un reconocimiento de los refresqueros de que es indispensable bajar el contenido de azúcar en estas bebidas”.

Se busca reducir riesgos por diabetes e hipertensión

La titular del Ejecutivo Federal dijo que el interés de su gobierno es que se reduzcan los riesgos por diabetes e hipertensión.

La cantidad de personas que tienen que hacer hemodiálisis y una de las causas es la diabetes, la hipertensión, está ligada con una mala alimentación vinculada con alimentos procesados, es algo que entre todos debemos atender.

Destacó que, en los últimos 20 años, se ha incrementado el uso de hospitales de especialidades por el aumento de la obesidad y diabetes en el país.

Todos estos alimentos procesados, no significa que se prohíban, sino que se mejore la alimentación. Quien produce refrescos tiene que asumir que debe haber una disminución de las azúcares.

Con información de N+

