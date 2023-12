Movimiento Ciudadano Candidato para 2024; No Descarta ni a Ebrard ni a Colosio

Los principales dirigentes y liderazgos de Movimiento Ciudadano se reunieron, en privado, pero no lograron ningún acuerdo para relevar a Samuel García, gobernador de Nuevo León, como precandidato a la Presidencia de la República.

Buscarán adentro y afuera de su partido un nuevo aspirante que pueda ser nombrado antes de que concluya la precampaña en enero próximo.

Así lo informó en entrevista, el dirigente nacional emecista, Dante Delgado, quien no descartó ni a Marcelo Ebrard ni al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio.

Desde luego que su posicionamiento en las encuestas está por encima de las que inicialmente tenía Samuel, él traía el 23% de la preferencia electoral, pero nosotros no podemos presionar a nadie. Es que yo creo que lo que tenemos que hacer es darle sentido a la valoración política que tendremos que hacer, más que hablar así de bote pronto de nombres. Ustedes saben el respeto que siempre le he tenido y lo he dicho siempre, pero es otra cosa, en este momento en medio de una crisis tenemos que actuar con mucho sentido de racionalidad. No hay ninguna prisa para que tomáramos decisiones precipitadas