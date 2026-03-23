Muere Jorge Kahwagi Gastine, Empresario y Presidente de Grupo Crónica.

El empresario Jorge Kahwagi Gastine murió este 23 de marzo a los 85 años, según confirmó el diario La Crónica de Hoy, medio del cual era presidente del Consejo de Administración.

"Por este medio, damos a conocer la sensible pérdida de quien fue guía y apoyo para todos los integrantes de nuestro diario", se indicó en el portal web del medio.

"Este día debemos dar la triste noticia de que Don Jorge murió, pero nos consuela saber que estas páginas son parte de un legado increíble, forjado con su esfuerzo personal y que trascendió en el ámbito empresarial, sin duda, pero también en esa otra gran pasión que siempre vivió: la educación", se agregó.

Se desempeñó como presidente de Cosmocolor (tecnología de identificación) y tuvo una participación activa en cámaras de comercio, destacando como presidente de la CANACO en Álvaro Obregón y en la CONCANACO.

También impulsó el Premio Crónica, un galardón que reconoce a mexicanos destacados en ciencia, academia y cultura.

Según el perfil de La Crónica, Kahwagi Gastine nació en 1940. Fue padre del exboxeador y político Jorge Kahwagi Macari.

Licenciado en Derecho por la UNAM y Doctor en Administración Pública (Universidad Panamericana).

Especialización en Alta Dirección de Empresas.

Integrante del Patronato del CONALEP.

Miembro de la junta de gobierno del CINVESTAV del IPN.

Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

Presidente del Grupo Crónica, editor de La Crónica de Hoy, Crónica Hidalgo y Crónica Jalisco.

Fundador de la 'Inmobiliaria Layla'

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