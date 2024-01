AMLO Niega Desvío de Recursos de Notimex a Campaña de Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó este miércoles 10 de enero de 2024 que la ahora extinta Notimex, agencia estatal de noticias, haya desviado recursos a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, como denunció la exdirectora de la entidad, Sanjuana Martínez.

El mandatario pidió pruebas a Martínez tras publicar en el diario La Jornada que la entonces secretaria del Trabajo y actual titular de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, le pidió un "moche" del 20% de las liquidaciones de los trabajadores de la agencia, que cerró el año pasado, para destinarlas a la campaña de Sheinbaum.

Así lo expuso durante su rueda de prensa mañanera desde Acapulco, Guerrero, en la que se encontraban el secretario del Trabajo y la titular de la Secretaría de Gobernación.

“Yo respeto mucho lo que dice esta compañera, pero no comparto", añadió el presidente sobre los señalamientos de Sanjuana Martínez.

No estoy yo limitando su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar.