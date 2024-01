Padres de Ayotzinapa Acusan al Gobierno de Querer Dividirlos con Trampas

El grupo mayoritario de padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador intenta, como el pasado gobierno de Peña Nieto, dividirlos y confrontarlos.

“Ha querido dividirnos atacando a nuestros equipos atacando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atacando a la ONU atacando a nuestro licenciados y y es una manera de división que nosotros ya lo habíamos pasado con el gobierno anterior ahora este otra de las divisiones que que trata hacer es un enfrentamiento entre padres”, aseguró Mario González padre de uno de los jóvenes desaparecidos.

El grupo de 38 padres acusaron que la Secretaría de Gobernación no les informó que en la reunión de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ) estaría el grupo minoritario de padres, quienes a decir de Mario González “nos han puesto un poco el pie por lo tanto no no estábamos de acuerdo estar en la misma sala que ellos. Entonces eso fue es eso fue una trampa (...) es un gobierno tramposo, un gobierno sin escrúpulos”.

Aunque González aseguró que el grupo mayoritario de padres “no estamos en contra de ningún padre, simplemente estamos en contra de las maneras de cómo fue tan vil el accionar de Gobernación”.

En tanto, en un comunicado, la Secretaría de Gobernación señaló que durante la reunión de este jueves, “se dio respuesta a todos los planteamientos y peticiones de los padres y madres, así como de sus representantes, planteados el 3 de enero, relativos a la apertura de todos los archivos del Gobierno de México”.

La Segob lamentó “que hoy se haya suspendido el diálogo con algunos padres y madres de los 43 normalistas por cuestiones ajenas al trabajo de la CoVAJ. A pesar de que en la reunión algunos padres y madres se retiraron de la mesa, el encuentro siguió su curso con aquellos que decidieron permanecer para recibir el último informe de la CoVAJ”.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de Ayotzinapa, recriminó al gobierno que al juntar a los dos grupos de padres “dinamitó” la reunión.

“Lo que hizo el gobierno es dinamitar la reunión que hoy se tenía. En esa en esa virtud nosotros no podremos seguir en esa reunión no podemos seguir ahorita en la reunión de la Covaj, estaríamos solicitando una reunión directamente con el presidente para que nos pueda decir qué es lo que sigue qué es lo que continúa, cuáles son las líneas pendientes y sobre todo que va a proceder con la información que el Ejército no ha entregado”.

En su comunicado, la Segob señala que “el presidente de la República expresó su total disposición de reunirse con las madres y los padres a fin de atender sus necesidades”.

Clemente Rodríguez reprochó que no se les haya comunicado que el resto de los padres estarían en la misma reunión.

“Nosotros como padres no vamos a dar ni una ni un paso atrás. Efectivamente excompañeros abandonaron la lucha por un dinero, por un billete (...) nosotros aquí estamos con digna lucha y no hemos recibido un peso del gobierno. Entonces ellos se van por el camino fácil por la vía fácil no nos informaron que iban a estar estos estos señores y no se vale que este gobierno Pues nos empieza como a dividir”.

Rosales expuso que llevan un año pidiendo tener acceso a 800 folios, uno de los cuales habla del traslado de 17 estudiantes de Iguala a Loma de Coyotes a través de una intervención telefónica.

Mientras que Mario González aseguró que los padres “estamos fatigados cansados de tantas mentiras”, pues dijo no se les ha dado toda la información que han pedido.

